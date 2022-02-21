地方媽媽性誘戰術！9高中生奉獻肉體「有獎品」　啪完送你電子煙

▲美國38歲地方媽媽把男高中生誘拐上床，受害者至少9人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國田納西州38歲女子布萊爾（Melissa Blair）被指控與當地至少9名男高中生發生性關係，再以電子煙等物品作為「獎勵品」，供予年齡僅14到17歲的受害者，因而面臨18項性侵、誘拐罪嫌。當局表示，布萊爾的兒子早已轉學，她卻仍透過學校課外活動接觸男學生，現以10萬美元（約新台幣27.8萬元）交保候審。

根據《紐約郵報》報導，田納西州人口僅1500多人的小鎮恩格爾伍德（Englewood）發生未成年性侵案，從2020年春季到2021年底，麥克明郡中央高中（McMinn Central High School）至少有9名男學生遭一名38歲母親布萊爾性侵。校方收到匿名檢舉信後，警方介入調查發現，布萊爾並非教職員，而且她的一名孩子早已轉學，她卻參加了學校的課外社團。

▲38歲媽媽以電子煙等物品作為性交易的「獎勵」。（圖／翻攝自麥克明郡警方）

受害者家長向WTVC電視台透露，布萊爾以電子煙等物品作為交換，向年齡僅14到17歲的高中生要求發生性關係。當局透露，布萊爾15日被捕後，遭控18項法定性侵罪、4項涉及賣淫的人口販運、引誘教唆未成年、沒收個人財產等罪行，並禁止進入學校或參與校方活動，但同日晚間她已經以10萬美元交保候審。

一名受害者母親透露，「此刻，我們悲痛欲絕。」她說，所有人都將目光放在肇事者身上，卻未意識到這起事件將如何摧毀一個家庭，那些受害家屬的情況如何，「我們不知道下一步該怎麼走。」小鎮居民蒂格（Christie Teague）表示，父母要鼓勵孩子把實情說出來，因為這是個明確的錯誤，「如果這種事發生在我孩子身上，我會非常氣憤。」

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