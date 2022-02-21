　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

地方媽媽性誘戰術！9高中生奉獻肉體「有獎品」　啪完送你電子煙

▲▼男女、性愛、做愛、上床。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲美國38歲地方媽媽把男高中生誘拐上床，受害者至少9人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國田納西州38歲女子布萊爾（Melissa Blair）被指控與當地至少9名男高中生發生性關係，再以電子煙等物品作為「獎勵品」，供予年齡僅14到17歲的受害者，因而面臨18項性侵、誘拐罪嫌。當局表示，布萊爾的兒子早已轉學，她卻仍透過學校課外活動接觸男學生，現以10萬美元（約新台幣27.8萬元）交保候審。

根據《紐約郵報》報導，田納西州人口僅1500多人的小鎮恩格爾伍德（Englewood）發生未成年性侵案，從2020年春季到2021年底，麥克明郡中央高中（McMinn Central High School）至少有9名男學生遭一名38歲母親布萊爾性侵。校方收到匿名檢舉信後，警方介入調查發現，布萊爾並非教職員，而且她的一名孩子早已轉學，她卻參加了學校的課外社團。

▲▼美國38歲媽媽以電子煙等物品，誘拐9名男高中生和她上床。（圖／翻攝自麥克明郡警方）

▲38歲媽媽以電子煙等物品作為性交易的「獎勵」。（圖／翻攝自麥克明郡警方）

受害者家長向WTVC電視台透露，布萊爾以電子煙等物品作為交換，向年齡僅14到17歲的高中生要求發生性關係。當局透露，布萊爾15日被捕後，遭控18項法定性侵罪、4項涉及賣淫的人口販運、引誘教唆未成年、沒收個人財產等罪行，並禁止進入學校或參與校方活動，但同日晚間她已經以10萬美元交保候審。

一名受害者母親透露，「此刻，我們悲痛欲絕。」她說，所有人都將目光放在肇事者身上，卻未意識到這起事件將如何摧毀一個家庭，那些受害家屬的情況如何，「我們不知道下一步該怎麼走。」小鎮居民蒂格（Christie Teague）表示，父母要鼓勵孩子把實情說出來，因為這是個明確的錯誤，「如果這種事發生在我孩子身上，我會非常氣憤。」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
500億金主挺民眾黨？　柯文哲：錢都還沒捐
真的冷爆！休旅車主以為被砸　監視器揭真相
快訊／台中港引水人墜海　送醫搶救不治
LINE貼圖抓姦情！神人曝4步驟叫出通話紀錄　刪對話照現形
快訊／北市最新足跡公布　曾去天母SOGO、新光三越
觀察黃小柔「不對勁」！藍心湄關鍵1動作把她拉出憂鬱
三立主播李天怡請辭！　「她」接棒《消失的國界》
「月領8萬」上班超爽！　追劇滑手機還有人陪打屁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄媒：烏克蘭砲攻打中2所學校！　「東部親俄區」1民眾身亡

孤獨死→命案！日女「面部腐爛」溺斃浴缸　生前被投保1.5億疑他殺

暴風雨搭機「飛到反方向480km外」　他曝恐怖降落！機身彈跳又狂晃

伊朗F-5戰機學校附近墜毀3死　「撞地起火」1路人喪命

地方媽媽性誘戰術！9高中生奉獻肉體「有獎品」　啪完送你電子煙

草地驚見「桶裝女屍」！18歲少女活活勒死祖母　聯手男友丟棄路邊

衣索比亞尼羅河大壩開始發電　埃及砲轟：阻絕水源

想和屍體發生關係　29歲男故意「撞死慢跑女」拖進森林完成願望

男性確診恐致睪丸萎縮！香港研究：發炎出血「壞光光」　性慾降低

冬奧辦完了「普丁為何還沒出手？」　外媒曝他還在等3時機

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

公車司機暖助身障者上車！　「3次收放斜坡板」超耐心

俄媒：烏克蘭砲攻打中2所學校！　「東部親俄區」1民眾身亡

孤獨死→命案！日女「面部腐爛」溺斃浴缸　生前被投保1.5億疑他殺

暴風雨搭機「飛到反方向480km外」　他曝恐怖降落！機身彈跳又狂晃

伊朗F-5戰機學校附近墜毀3死　「撞地起火」1路人喪命

地方媽媽性誘戰術！9高中生奉獻肉體「有獎品」　啪完送你電子煙

草地驚見「桶裝女屍」！18歲少女活活勒死祖母　聯手男友丟棄路邊

衣索比亞尼羅河大壩開始發電　埃及砲轟：阻絕水源

想和屍體發生關係　29歲男故意「撞死慢跑女」拖進森林完成願望

男性確診恐致睪丸萎縮！香港研究：發炎出血「壞光光」　性慾降低

冬奧辦完了「普丁為何還沒出手？」　外媒曝他還在等3時機

楊曜看衰林佳龍參選台北市長　「想要拿回執政權真的很難」

Seiko高級錶星軌面盤好神祕　限量款更纖薄

生理期量多的夜晚隨妳翻！５款衛生棉褲大評比

酸監院製造敵人！柯文哲：我被彈劾後選上台北市長　「拜託別再來了」

港口擁堵改善了嗎？全球10％貨櫃船被卡　美西擁堵移轉到北美他港

台中港10年來「首例引水人墜海亡」！解密高月薪背後　像拿命在拚

國民黨前中常委遭爆是民眾黨金主　柯文哲：錢都還沒捐

不畏IC短缺「外資喊買華碩、廣達」　重申持有這4檔

俄媒：烏克蘭砲攻打中2所學校！　「東部親俄區」1民眾身亡

趕快醒醒！當對方有「這些行為」就是在拒絕你　別再浪費時間留戀

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

國際熱門新聞

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

陰莖凍爆！他-17°C衝刺30km痛到崩潰

即／法、俄元首達共識　以達成「停火協議」為目標

烏克蘭人妻士兵出動　嚴寒野地舉槍

Omicron入侵腸道　 學者揭6大隱形症狀

快訊／俄恐遭攻擊！　美大使館警告：公民應計畫離開

少女被陌生男子搭訕　下秒店員竟遞神秘字條

2歲兒凌晨狂哭！媽查監視器聽到詭異噓聲

即／普丁告訴馬克宏：軍演完就撤軍

比6個0還容易被駭！「無腦密碼」第1名曝光

即／95歲英國女王新冠肺炎確診

辣媽自爆2兒面前「習慣全裸」　網全傻眼

親戚來玩害死112條錦鯉！　1致命動作害的

美媒：俄軍指揮官已接到命令進攻烏克蘭

更多熱門

相關新聞

男故意撞慢跑女 和屍體發生關係

男故意撞慢跑女 和屍體發生關係

美國密西根州29歲男子馬丁(Colby Martin)為了逞獸慾，竟然故意開車撞死慢跑女子，再把屍體拖到森林中性侵。警方原本以為馬丁是過失殺人肇逃，沒想到竟然是為了姦屍特別犯案，改以謀殺罪進行起訴。

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

「國民黨受美中台三方指責」　沈富雄提三解法：從此走路有風

「國民黨受美中台三方指責」　沈富雄提三解法：從此走路有風

冬奧辦完了　普丁為何還沒出手？

冬奧辦完了　普丁為何還沒出手？

一家三口陳屍家中多日　全死於新冠

一家三口陳屍家中多日　全死於新冠

關鍵字：

美國地方媽媽誘拐性侵高中生男學生北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

限時7天！超商4大咖啡飲品買1送1

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

辣媽主播出事了！買野生動物A價差被查

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

一天喝多少水才會瘦？醫答案驚呆了　「這3時機喝」最關鍵

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／祈錦鈅道歉了！

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面