一家三口突失聯！陳屍家中多日　調查驚揭「死於新冠」

▲據了解，3人生前最後一次公開現身是在12月11日，至少一人的新冠檢測結果為陽性。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州一家父女3人去年12月失聯被發現陳屍家中多日，震驚當地社區。但現場並無被強行闖入的跡象，歷經近2個月查證，當地法醫認定3人全數死於新冠，生前有發燒、咳嗽等症狀。

綜合美媒KTLA等報導，這家父女3人分別是87歲父親菲利普拉米瑞茲（Philip Ramirez）、58歲女兒黛安（Diane Ramirez）以及49歲女兒蘇珊（Susan Ramirez），他們與親屬失聯多日，就連街坊鄰居都注意到一家人不見蹤影的異狀。在黛安雇主的要求下，當地員警上門拜訪，但卻沒有人出來應門。

最終在12月16日這天，父女3人被發現陳屍家中多日，震驚當地社區。依據當時警方初步認定，死因相當可疑，一度懷疑有嫌疑人犯案，但現場並無被強行闖入或死者生前遭重擊的跡象，經檢查後排除氣體外洩的可能性，供暖裝置也沒有異常。

據了解，3人生前最後一次公開現身是在12月11日，當時有出現發燒、咳嗽及其他流感症狀，至少一人的新冠檢測結果為陽性。

歷經近2個月調查，儘管黛安與蘇珊生前有肥胖症，而菲利普拉米瑞茲則有高血壓、心血管疾病、慢性腎病等，但法醫2月12日仍認定，3人皆死於新冠。

報導指出，在父女3人染疫身亡那段時期，當地范杜拉郡（Ventura County）平均每天新增約140例確診，表明在假期及新變異株Omicron激增期間，當地社區傳播水平相當高。

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