戴耳機沒聽見「趴下」　9歲女童遭亂槍掃射「後腦中彈」爆頭慘死

美國德州9歲女童阿琳(Arlene Alvarez)日前與家人搭車出遊,爸爸去提款時突然遭惡徒開槍掃射,由於她當時戴著耳機沒聽到爸媽叫她趴下,導致後腦中槍,送醫急救後仍不幸身亡。

事件14日發生在休斯頓市,9歲女童阿琳當時戴著耳機正在看影片,父親把車開到市區一處提款機時,突然響起一陣槍聲。母親傷心表示,「我當時對女兒喊著,快趴下,但我的聲音不夠大聲,我不知道她戴著耳機」。

阿琳頭部中槍後被緊急送醫,然而因為傷勢過重仍於隔日身亡。警方後來逮捕到開槍的41歲男子厄爾斯(Tony D. Earls),他表示,因為之前領錢時被搶,以為停在提款機前的車子就是搶匪,他才會開槍。

阿琳的父親表示,當時厄爾斯的車子距離他們只有3公尺遠,可是對方仍然朝他們開槍掃射。代表律師拉莫斯(Rick Ramos)也認為,厄爾斯開槍時完全沒有受到生命威脅,所以他不能用自我防衛的理由脫罪。

本案目前正在調查中,厄爾斯因使用致命武器被指控嚴重攻擊罪,當地數百名民眾19日走上街頭遊行,希望社會能終止槍枝暴力,為這家人伸張正義。

