戴耳機沒聽見「趴下」　9歲女童遭亂槍掃射「後腦中彈」爆頭慘死

▲女童在車上時，突然遭人開槍爆頭。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國德州9歲女童阿琳(Arlene Alvarez)日前與家人搭車出遊，爸爸去提款時突然遭惡徒開槍掃射，由於她當時戴著耳機沒聽到爸媽叫她趴下，導致後腦中槍，送醫急救後仍不幸身亡。

事件14日發生在休斯頓市，9歲女童阿琳當時戴著耳機正在看影片，父親把車開到市區一處提款機時，突然響起一陣槍聲。母親傷心表示，「我當時對女兒喊著，快趴下，但我的聲音不夠大聲，我不知道她戴著耳機」。

阿琳頭部中槍後被緊急送醫，然而因為傷勢過重仍於隔日身亡。警方後來逮捕到開槍的41歲男子厄爾斯(Tony D. Earls)，他表示，因為之前領錢時被搶，以為停在提款機前的車子就是搶匪，他才會開槍。

阿琳的父親表示，當時厄爾斯的車子距離他們只有3公尺遠，可是對方仍然朝他們開槍掃射。代表律師拉莫斯(Rick Ramos)也認為，厄爾斯開槍時完全沒有受到生命威脅，所以他不能用自我防衛的理由脫罪。

本案目前正在調查中，厄爾斯因使用致命武器被指控嚴重攻擊罪，當地數百名民眾19日走上街頭遊行，希望社會能終止槍枝暴力，為這家人伸張正義。