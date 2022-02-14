確診設計師台南足跡曝　去過南紡夢時代、星巴克　　

▲新北市COVID-19本土確診個案19665，1月30日曾來台南，已完成相關清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新北市13日公布1名30多歲男性６設計師確診，該案因2月12日出現喉嚨痛症狀，前往醫院進行PCR檢測，陽性確診後於醫院收治隔離，Ct值16，台南市衛生局公布個案曾於1月30日曾來台南，已完成相關場所清消。

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台南市衛生局指出，因該案感染源有待釐清，台南市接獲個案確診通報後，經疫調回溯個案發病日期前14天發現，個案1月30日星期日曾於台南市活動，範圍包含晚上6時44分至9時，南紡夢時代漢來蔬食台南店、約晚上9時10分至10 時STARBUCKS星巴克一樓南紡門市。

台南市接獲通報後隨即針對戶外進行清消，並連繫店家進行店內消毒；同時匡列相關接觸者包含南紡夢時代漢來蔬食員工33位、星巴克員工3位，並通知上述接觸者領取居家快篩自行檢測、回報篩檢結果。





衛生局說明，考量該名新北市確診個案於本市活動時間點距今已超過14日，且可傳染期間應為2月8日至2月11日（可傳染期為發病日往前推4天），應無高度傳染風險，但仍請市民若有身體不適情形或出現疑似COVID-19症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並告知相關旅遊史及接觸史。