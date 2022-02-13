快訊／嘉聯益群聚源頭找到了！　跟桃機、西堤、亞旭相關

▲新北市公布2月13日新冠肺炎確診病例。（圖／新北市府提供）



記者林銘翰／新北報導

新北市長侯友宜13日宣布，新北市新增1例本土病例，另外增加3例居隔轉陽、3例陰轉陽個案，其中3例陰轉陽均與嘉聯益電子廠群聚有關。衛生局表示，中央流行疫情指揮中心12日公布嘉聯益電子廠的病毒基因定序與桃機、西堤、亞旭的相同，代表屬同一傳播鏈。

新北市政府13日下午召開新冠肺炎疫情說明會，新北市衛生局長陳潤秋表示，嘉聯益的所有員工都已經經過採檢，除了已經確診的個案，目前全部都是陰性。

不過，陳潤秋也說，還是會擔心有的個案是派遣、臨時沒有採檢到，所以員工一定要展示快篩或者PCR檢測陰性，才能夠進到公司上班，而在嘉聯益電子廠復工以後，市府後續還會進一步追蹤，也希望公司要做企業快篩，大概預計在一個禮拜以後。

新北市衛生局表示，案19664、19690、19691三人為女性，皆為嘉聯益電子廠員工，2月9日該廠一名移工（案19430）因出現症狀就醫採檢確診，衛生局接獲通報立即針對該廠區及宿舍員工擴大採檢。

衛生局指出，當天三人採檢PCR均為陰性，安置集中隔離，12日二度採檢，三人PCR陰轉陽，Ct值分別為31.23、23、21，目前收治專責病房隔離治療，居住地為樹林區及新莊區公司宿舍。

衛生局說明，中央流行疫情指揮中心12日公布嘉聯益電子廠的病毒基因定序與桃機、西堤、亞旭的相同，代表屬同一傳播鏈。

▼嘉聯益電子廠應變作為。（圖／新北市政府提供）

