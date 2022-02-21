南韓總統候選人安哲秀重啟造勢！靠「新冠篩檢」拉民心　單一化破局

▲安哲秀妻子金美璟從新冠肺炎康復出院後，兩人再度於19日前往首爾中區保健所進行醫療志工服務。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓將於3月9日舉行第20屆總統大選，距今倒數2周，先前國民的黨總統候選人安哲秀曾向國民力量尹錫悅呼籲共推候選人，不過之後卻遭逢妻子金美璟確診新冠肺炎、宣傳車輛人員死亡，一度宣告停止造勢。如今，安哲秀攜手康復後的妻子加入醫療義工服務，再度展開造勢，並向尹錫悅喊話，表示將走完選舉行程。

先前一份調查指出，南韓高達55%的民眾期盼總統大選能夠達成政黨輪替，安哲秀曾於13日透過YouTube向最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅呼籲，為結合雙方政治聲量、完成政黨輪替，安、尹陣營應共推候選人，形成所謂的「單一化」（단일화）；不過，尹錫悅與國民力量反應卻相當冷淡，最後安哲秀於昨（20）日下午緊急召開記者會，宣告單一化談判結果破局，自己將堅定走完整場選戰。

安哲秀的妻子、首爾大學教授金美璟（김미경）曾於13日確診新冠肺炎，當時安哲秀被歸類為密切接觸者，豈料才經過2天，國民的黨宣傳造勢車輛卻於15日在忠清南道天安市、江原道原州市發生意外，放置巴士行李隔間內的發電機需供應巴士外牆電子宣傳看板、喇叭用電，然而卻因產生一氧化碳，導致2人死亡、1人失去意識，安哲秀此後宣佈全面中斷造勢活動。

▼安哲秀陣營的選舉造勢車輛，傳出工作人員一氧化碳中毒的死亡事故。（圖／達志影像）

▲安哲秀透過醫療志工服務，重啟選舉造勢活動。（圖／達志影像）

金美璟18日康復出院後，曾當過醫師的安哲秀便攜手金美璟於19日上午前往首爾中區保健所（衛生所）的臨時篩檢站參與1個多小時的醫療志工服務，加入幫忙篩檢的行列，而這也代表著安哲秀重新展開造勢。據悉，金美璟直到確診前，從去年7月起每逢周末便至中區保健所幫忙篩檢。

安哲秀昨（20）日下午在國會召開緊急記者會，宣布撤回與尹錫悅達成「單一化」的構想，表示會以單獨候選人的身份，獨自走上選戰之路，「我已經給了尹錫悅1周充分考量的時間，在此我嚴正告知，單一化談判破局，應向最大在野黨國民力量、尹錫悅追究責任。」

安哲秀今（21）日也在臉書上傳造訪安重根義士紀念館的相片，表示自己將重新踏出步伐展開選舉行程。安重根為韓國獨立運動義兵參謀中將，曾擊斃日本首任統監府統監伊藤博文而被視為民族英雄。

另外，韓國社會輿論研究所（KSOI）受首爾交通電台（TBS）的委託，於18至19日針對南韓境內1002名民眾進行總統民調，其中共同民主黨（執政黨）候選人李在明以43.7%的支持率略勝尹錫悅的42.2%，安哲秀支持率為5.8%，至於正義黨沈相奵則僅2.7%。

而民調機構韓國蓋洛普（Gallup Korea）也曾於15至17日向1007名民眾實施總統民調，結果顯示尹錫悅以41%的支持率贏過李在明的34%，超出民調誤差範圍。

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