自選5注「全簽同組號碼」中頭獎！他花120元抱回1.4億　網瘋朝聖

▲ 南韓一名網友5注全下同組號碼，沒想到中了頭獎。（圖／翻攝自Twitter、dhlottery）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓第1003期樂透19日開獎，頭獎開出14注，其中5注由同一名幸運兒買下。他拍下彩券照片PO上網路論壇，頓時吸引大批網友朝聖，直呼他實在「太神」，因為他靠著自行選號，5注全下同一組號碼，僅花台幣不到120元就抱回1.4億彩金。

綜合韓媒報導，南韓第1003期樂透頭獎彩金合計近254億韓元（約新台幣5.9億元），共開出14注，每注可得約18億1112萬韓元（約新台幣4226萬元）。14注中有8注為電腦選號，6注為自行選號，6注中又有5注全是京畿道東豆川市同一家店開出。

許多民眾紛紛好奇，這5注得主究竟是不是同一人，沒想到不久後就有網友在網路以「90億樂透認證」為題發文，並公開彩券照片，可見他花5000韓元（約新台幣116元）自行選號下了5注，5注全是同一組號碼，和1003期6個中獎號碼完全一致。

若掃描照片中彩券上方對獎用的QR Code，便會跳出網頁顯示中獎，彩金達到90億5558萬4110韓元（約新台幣2.1億元），扣掉33%稅金，這名網友還可獲得約60億6721萬韓元（約新台幣1.4億元）。

這張彩券照在各大社群媒體上瘋傳，許多網友都想沾沾這名幸運兒的喜氣，紛紛留言表示，「聽說得主才20幾歲」、「掃了一下QR Code，沒想到是真的」、「太羨慕了」、「是神明附體或被託夢吧」。