日本3月重啟國門！日媒實測「超嚴格入境」：至少在機場乾等8小時

▲日本當局預計於3月起陸續放寬邊境防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本即將於3月階段性解除邊境防疫政策，然而目前的入境手續與以往不同，除了要接受核酸檢測外，還要等待機場安排即將入住的防疫旅館與交通工具。日媒《產經新聞》的記者便實地測試，發現整個過程耗費的時間超長，光是飛機落地到真正離開機場大門，至少就要花8個小時，期間也只分配1個御飯糰，實在是非常混亂。

根據《產經新聞》報導，日本是目前G7會員國中，邊境防疫政策最為嚴格的國家，如今有鑑於疫情逐漸緩和，日本當局終於鬆口要從3月起陸續開放外國人入境。不過《產經新聞》記者日前結束澳洲出差行程返回日本時，實地測試了一下目前成田機場辦理入境過程，卻發現效率大不如前，未來如果每日要開放5000人，恐怕難以消化。

記者表示，他所搭乘的班機是在13日上午7時抵達成田機場，而經過長時間的檢疫手續，就已經正中午了。他表示，同一航班的旅客下機後，必須保持社交距離並排成2列，同時排隊進入隔間內辦理入境手續。入境旅客首先要先下載3款防疫App，隨後接受唾液取樣，並簽署入境後隔離7天的切結書。

▲日本記者實測，從下飛機到出機場大門，一共花了8小時。（圖／達志影像／美聯社）



接下來便是漫長的等待，雖然機場在中午提供了一個御飯糰，但是連水都沒有。而旅客等待核酸檢測結果出爐後，還必須繼續等待相關單位安排防疫旅館與接駁巴士，才能離開機場。記者表示，從下機到離開機場大門一共耗費了8個小時，而到他真正抵達防疫旅館，已經是10小時之後的事了。

對此，政府內部人員則表示，其實最花時間的是安排防疫旅館與接駁巴士，因為還需要考量到旅客是否是一家人、是否抽菸、有無過敏，或是是否有宗教上的飲食禁忌。而他們也強調，成田機場與羽田機場的平均等待時間為2至3個小時，通常週末的等待時間會比較長，而記者會等到8小時，是因為剛好週日上午的航班較多，因此才花了比較多時間消化人潮。

首相岸田文雄17日在記者會上表示，將自3月陸續緩和邊境政策，每日可入境人數將從現有的3500人，提升至5000人，然而外界也擔憂目前的機場效能無法負荷大量入境旅客。

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