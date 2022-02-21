日4.5地震「震央無感」300公里外卻在晃！　深源地震引異常震域

▲日本21日發生規模4.5地震，出現異常震域情形 。（圖／氣象廳）

記者王佩翊／編譯

日本三重縣東南外海21日上午發生規模4.5地震，然而令人驚訝的是，靠近震央的東海地區沒有觀測到震度1以上的搖晃，反而是距離震央有一段距離的關東與東北地區觀測到震度1至2的搖晃，讓日本網友直呼超驚奇。事實上，這樣的現象被稱為「異常震域」。

根據日本氣象網站weathernews報導，三重縣東南外海21日上午7時12分觀測到一起規模4.5的地震，震源深度約350公里。而這次地震也罕見地引發了「異常震域」的震度分布。明明距離震央較近的東海地區都沒有出現震度1以上的震盪，遠在關東與東北的地區卻分別出現震度1至2的搖晃。

大多數地震的震度大小會以同心圓的形式向外分布遞減，但是這次的地震，震波透過太平洋板塊傳送到較遠的地區，包含關東北部、福島縣在內都成為「異常震域」，而這樣的地震也被稱為「深源地震」，特殊情形引發網友關注。

三重縣東南海域、東海道南方海域至鳥島近海一帶，經常發現類似的深源地震，甚至平均每年就會發生一次規模6以上的地震，而幾乎沒有餘震則是這類地震的特色。

三重縣東南海域1984年1月1日曾經發生規模7.0的強震，當時連東京都與橫濱市都觀測到震度4的搖晃。不過儘管深源地震不會造成海嘯，但是偶爾也有劇烈搖晃，則需特別注意。

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