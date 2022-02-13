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安哲秀提議聯手尹錫悅！呼籲「考量大局」結束三腳督　力拼政黨輪替

▲▼安哲秀(左)尋求與尹錫悅(右)合作的可能性，雙方陣營共推一名候選人迎戰共同民主黨的李在明。（圖／達志影像）

▲安哲秀(左)尋求與尹錫悅(右)合作的可能性，雙方陣營共推一名候選人迎戰共同民主黨的李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓即將於3月9日舉行第20屆總統大選，距今只剩下24天，共同民主黨候選人李在明、國民力量尹錫悅、國民的黨安哲秀、正義黨沈相奵4人今（13）日陸續透過代理人完成參選登記後，安哲秀向尹錫悅喊話，希望結合兩人的政治聲量，讓在野勢力推出一名「共主」參選，盼能打破尹錫悅、李在明勢均力敵的現狀，使在野黨成功翻轉政局。

根據《韓聯社》，安哲秀原本打算親自前往京畿道果川市登記參選，卻因妻子、首爾大學教授金美璟（김미경）確診新冠肺炎、自己被歸類為密切接觸者，導致召開記者會等行程往後延。

先前一份調查指出，高達55%的南韓民眾期盼藉此次大選達成政黨輪替。安哲秀13日上午透過YouTube向尹錫悅喊話，期盼能結合尹錫悅的政治聲量，意即尹錫悅、安哲秀陣營之間共同推出一名候選人（韓語稱為單一化，단일화），來迎戰代表共同民主黨參選的李在明，以求打破目前大選局勢的「三角關係」。

▲▼國民的黨總統候選人安哲秀。（圖／達志影像）

▲國民的黨總統候選人安哲秀。（圖／達志影像）

現執政黨共同民主黨擔憂，一旦尹錫悅、安哲秀在談判後決定「合作」，則兩方選票加總後，恐怕將對欲維持現執政黨政權的李在明產生嚴重威脅。

安哲秀表示，可以尋求2021年首爾市長補選時透過民調進行「參選人單一化」的模式，在本次大選前進行民意調查，來決定究竟是尹、或是安代表在野勢力競選。

據悉，當時安哲秀代表國民的黨參選首爾市長，在與國民力量進行談判後，決定透過民調選擇代表在野勢力競選首爾市長的最終單一人選，結果顯示國民力量候選人吳世勳在支持度上略勝安哲秀，於是安哲秀遵守承諾退出選舉、同時加入國民力量輔選陣營，最後吳世勳擊敗共同民主黨候選人朴映宣，成功當選首爾市長。

▲▼由左而右依序為朴映宣、吳世勳、安哲秀。（圖／達志影像）

▲安哲秀認為，本次大選可參酌去年首爾市長補選時翻轉政局的成功案例。由左而右依序為當時的首爾市長候選人朴映宣、吳世勳、安哲秀。（圖／達志影像）

對於安哲秀的提議，國民力量表現出拒絕的態度，尹錫悅在結束與美國前總統彭斯的會談後表示將納入考量。尹錫悅在近期一場訪談中更表示，他不願為了尋求在野候選人的「單一化」來組成任何促進委員會，「若是尋求政黨輪替的方向正確，只要在10分鐘以內、甚至喝一杯咖啡的時間內就能談妥。」

其實，南韓民調機構Realmeter的最新民調顯示，尹錫悅支持率為41.6%，除了略勝李在名的39.1%，更在4位候選人中奪冠，加上一場選戰往往牽涉過多候選人、政黨、支持群眾之間的利害關係，因此若要求尹錫悅、或是安哲秀退出大選，恐怕是難上加難，甚至會帶來嚴重的後遺症。

另外，共同民主黨內也有部分人士認為，尹錫悅、安哲秀之間對於尋求「候選人單一化」的見解上存在不小差距，就算兩人成功合作，對於選戰上所取得的效果，恐怕將比預期的還要小。

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