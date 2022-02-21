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20車追撞！北海道暴風雪釀連環車禍　後方100車慘卡高速公路

▲▼日本大雪,日本暴雪,交通大打結。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本北海道降起暴風雪，導致交通大混亂。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本北海道21日受到低氣壓影響，各地吹起暴風雪，由於惡劣天氣，以札幌為中心的JR列車也停駛1日，各交通工具都受到波及。函館江差高速公路更是發生連環車禍，造成5人分別受到輕重傷，然而受到事故影響，當時共有100多輛車被迫困在原地，動彈不得。

根據《朝日新聞》報導，札幌管區氣象台表示，21日上午10時前觀測到的最大風速為襟裳岬時速42.2公尺、浦河町時速31.5公尺、廣尾町時速30.4公尺。而21日上午9時前觀測到的24小時連續降雪量為羅臼町76公分、上川町43公分。

▲▼日本大雪,日本暴雪,北海道暴雪,北海道大雪,日本寒流,日本冬天。（圖／達志影像／美聯社）

▲包含鐵路與飛機在內都受到暴風雪影響。（圖／達志影像／美聯社）

受到大雪影響，JR北海道21日宣布，札幌區域內千歲線、函館線以及學園都市線等列車全日停駛，除此之外，包含特快列車在內的北海道各路線一共也有971班列車停駛。負責北海道內7個機場營運的公司則表示，截至上午9時，光是新千歲機場就有139航班停飛。

函館江差高速公路北斗中央至北斗追分區間的北上車道21日上午7時20分左右，疑似是因為天氣惡劣，導致連環車禍。根據消防人員表示，現場至少有20輛車發生追撞，並造成5人分別受到輕重傷，目前已依序送往醫院治療。據悉，當時現場因為風雪導致視線不良，疑似為車禍主因。另外由於事發當時為通勤高峰，受到事故波及，後方至少有100輛車被卡在現場動彈不得。

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