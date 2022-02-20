7歲童遭母「封口鼻」虐死！警上門才知：其他兄弟姊妹早死光

▲警方發現死亡男童的其他兄弟姊妹也離奇身亡。（示意圖／翻攝自pexels）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣警方20日依殺人嫌疑逮捕42歲的上田綾乃，嫌犯涉嫌在2019年謀殺當時年僅7歲的兒子。然而警方深入調查後才發現，死者另外還有3名兄弟姊妹，但全都在嬰幼兒時期就死亡，懷疑案情並不單純，同時也認為嫌犯可能精神狀態極其不穩定。

綜合日媒報導，42歲上田綾乃自稱是看護助手，她涉嫌在2019年8月於自家用不明物品塞住當時年僅7歲的兒子「雄大」的口鼻，使其窒息死亡。事發當時嫌犯通報119稱，「兒子說胸口很痛。」而救護人員到場後，隨即將男童送醫急救，院方在治療過程中驚覺有異，因此立刻通報警方。

男童隨後仍因搶救不及死亡，而警方懷疑上田有虐童嫌疑，因此深入調查，沒想到卻發現她原本還有另外3名孩子，但是3人卻全都在嬰幼兒時期就死亡。如今警方將持續調查其他3人的死因，而嫌犯在面對警方問訊時，則是堅決否認犯行。

根據《每日新聞》報導，其實2019年死亡的男童原本就已經是通報個案，並被社工安置，但是在事發前幾個月被安排回到媽媽身邊，怎知道卻因此不幸遇害。警方目前將持續調查嫌犯的犯案動機，同時也懷疑嫌犯精神狀態有問題。

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