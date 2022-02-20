挑戰冷門飲品！他連喝6家驚豔「被店員騙了」　網喊必點：我超愛

記者曾筠淇／綜合報導

很多台灣人愛喝飲料，百萬YouTuber「見習網美小吳」就找了6家連鎖飲料店，並詢問店員哪個品項賣得較差，想來喝看看冷門飲料的口味究竟如何？豈料，他們在品嘗好幾杯飲料後，卻覺得有些品項根本超好喝，因此忍不住直呼「被店員騙了啦！」

「最冷門的竟是這杯！」見習網美小吳日前發布新片，首先第一家飲料店是萬波，比較少人買的品項有「桂圓那堤」，但是，Yoyo在嘗過以後，卻不禁直呼好喝，飲料有一種烏龍拿鐵帶有中藥桂圓的味道，「大家要點！」

萬波還有一款較冷門的品項是「蜜桔檸檬」，當時店員說因為口味較酸，所以比較少人會點，然而小吳喝一口就驚呼，「這超好喝的！萬波做人不能這個樣子，很好喝！」Yoyo和卡特也認證真的很順口。

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▲萬波。（圖／記者曾筠淇攝）

第二間是鮮茶道，店員當時被聖元問及比較少人點的品項時，躊躇了10分鐘，後來才選了菜單上沒有的品項「榛果摩卡」。後來聖元喝了以後表示，如果滿分是100分，該品項的濃度大概可以有75至80分；不過其他人喝過則覺得味道有點不夠濃郁。

第三間是大苑子，較冷門的品項是「戀戀檸檬」，小吳在喝過以後認為「不難喝」，只是口味有點偏甜不夠酸；卡特則說「檸檬偏無聊」，層次較少。

第四間是COMEBUY，冷門品項是「文山拿鐵」，小吳喝了以後「覺得我喜歡」；卡特也說喝得到包種茶茶香，「覺得還不錯！」

▲五桐號。（圖／記者曾筠淇攝）

第五間是五桐號，冷門品項是「法式可可奶茶」，小吳評價「可味蠻重的」；卡特則說可可味蠻香的，且層次蠻多的，巧克力味道和其他家比較不一樣。

最後則是龜記，第一個品項是「擂茶豆漿」，小吳覺得不太甜也不是太濃，喝不太出來擂茶的味道；Yoyo則說不難喝，但就和想像中的味道不同。而龜記另個品項是「翡翠雷夢」，小吳覺得口味比「戀戀檸檬」好；聖元說喝得出「檸檬皮的香」；Yoyo則覺得是清香的檸檬綠。

▲龜記。（圖／記者曾筠淇攝）

影片底下，吸引不少網友熱議，「前萬波員工來啦！那個蜜桔檸檬真的是比較冷門的，店員也不喜歡做它，備料很麻煩，但真的是蠻多層次感的」、「萬波的蜜桔檸檬一致好評！害我好想馬上衝去萬波買一杯喝」、「大苑子那個戀戀檸檬每次去必點欸！應該是點無糖太酸」、「大苑子戀戀檸檬我覺得超好喝，每次去都必點欸」、「大苑子的戀戀檸檬加蘆薈超好喝，拯救了它原本很酸的問題」、「我超愛龜記的雷夢系列耶～而且最愛翡翠雷夢，沒想到居然是冷門款」。