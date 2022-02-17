麥當勞「低調神飲」他一喝就愛上　內行秒懂：新版超好喝

▲麥當勞。（圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

麥當勞的隱藏版飲料？一名男網友日前點餐時，注意到飲料部分有一款「台灣鮮榨柳丁汁」，由於一般的柳橙汁他早已喝過，所以就特別點看看這款「鮮榨」的，想不到口味真的不一樣，讓他忍不住大力推薦。消息曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在Dcard上，以「麥當勞的隱藏版飲料」為題發文，提到他日前去麥當勞時，透過自助點餐機點餐，結果選擇飲料時，發現柳橙汁分為兩種，一種單純寫「柳橙汁」，另種則特別強調鮮榨，是「台灣鮮榨柳丁汁」。

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▲原PO大力推薦這款柳丁汁。（圖／翻攝自Dcard）

想嘗鮮的原PO就點了「鮮榨」的那款，想不到打開了一喝，口味真的不一樣！他起初以為柳丁汁是瓶裝的，大概很普通，但喝起來卻真的像鮮榨的一樣，不但吃得到果肉，果香也不是人工香精味，這款「隱藏版」真的很值得試試。

貼文曝光後，底下網友也留言回應，「新版的好喝！超讚」、「這上市一陣子了，有時候店員會推薦，沒有的話也可以自己跟店員說要換成鮮榨的」、「這種瓶裝就是鮮榨之後，高壓殺菌保鮮，算是在方便跟好喝之間有個平衡的解法吧，要不然真的要店員榨你要等超久」。

▲台灣鮮榨柳丁汁。（圖／翻攝自麥當勞官網）

實際查看麥當勞官網後，這款柳丁汁是採用HPP冷高壓保鮮殺菌技術，保留柳丁原味，且是「100%鮮榨原汁、100% made in Taiwan」。

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