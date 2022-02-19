就是要出國！烏克蘭總統不甩拜登「滿滿問號」　執意去德國與會

▲拜登相信俄羅斯總統普丁已做出入侵烏克蘭的決定，並正在傳播虛假信息，以此為藉口發動襲擊。可能在幾天內發生。（圖／翻攝自Facebook／The White House）



中央社

美國總統拜登昨天稱，他相信俄羅斯決意入侵烏克蘭，並質疑烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）此刻不應出國，但澤維斯基今仍赴德參加安全會議；美國副總統賀錦麗也將在會中作出重要宣示。

拜登昨天在記者會上被問及，澤倫斯基打算出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），此時出國是否明智時，拜登回應：「在尋求外交解決方案時，這可能是個明智選擇，但一切仍需由他自行判斷。」

拜登昨天還說，普丁已決定入侵烏克蘭，且俄方正繼續傳播假消息，以製造入侵藉口，可能數天內就會揮軍攻烏。

澤倫斯基辦公室今天並未提及拜登質疑總統離開基輔一事，僅透過聲明堅稱烏克蘭東部局勢「仍在完全掌控中。」

此外，澤倫斯基也將依照原定計畫，前往德國會見美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、英國首相強生（Boris Johnson），以及德國總理蕭茲（Olaf Scholz）等領袖。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）已抵達慕尼黑，參加安全會議。（圖／路透，下同）



澤倫斯基辦公室的聲明稱，總統「希望就向我國提供額外軍事和財政支持一事，達成具體協議」，且他將於今天稍晚返回基輔。

美國一名不願透露姓名的高階官員今天則告訴路透社，賀錦麗將在慕尼黑安全會議發布一場備受矚目的演說，她將警告俄國一旦入侵烏克蘭，將引起北大西洋公約組織（NATO）更大動作的反應，且俄方將付出巨大經濟代價。

該名官員表示，與此同時，賀錦麗也將明確表達，「儘管已經這麼晚了」，美國仍對外交解決方案抱持開放態度。拜登和其他政府官員先前曾多次發出嚴正警告，稱外交化解危機的窗口很窄。

賀錦麗昨天會見北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）和波羅的海三小國領袖。她呼籲俄方表明對外交抱持開放態度，同時呼籲30個成員國組成的北約展現團結，並警告俄國入侵將引發嚴重後果。

另一方面，法新社今天報導，隨著俄烏緊張關係持續加劇，俄羅斯克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，總統普丁將於20日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通電話。

烏克蘭東部18日發生砲擊，加上烏東親俄分離主義分子要求居民撤離，導致緊張局勢進一步升溫。克宮依然堅稱他們並無打算攻擊烏克蘭。