　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

G7外長聯合聲明　籲俄羅斯實質撤軍：用外交緩解緊張

▲▼G7外長發表聯合聲明。（圖／路透）

▲G7外長發表聯合聲明。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓19日專電

在烏克蘭緊張局勢持續升高之際，七大工業國集團（G7）外交部長今天發表聲明說，未見到俄羅斯減少在烏克蘭邊境的軍事活動，呼籲俄羅斯採取外交途徑緩解緊張局勢，從烏克蘭邊境實質撤軍。

包括加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國在內的G7外交部長，以及歐盟外交安全政策最高代表今天召開會議，共商烏克蘭緊張局勢，並在會後發表聲明。

聲明指出，G7嚴正關切俄羅斯在烏克蘭邊境周邊集結軍事力量，俄羅斯此舉是冷戰結束後在歐陸最大規模軍事部署，對全球與國際秩序構成挑戰。

G7外長呼籲俄羅斯採取外交途徑緩解緊張局勢，從烏克蘭邊境實質性撤軍，並完全遵守包括降低風險與軍事活動透明化在內的國際承諾。不過外長也指出，並未看到俄羅斯減少在烏克蘭邊境軍事活動的證據。

外長聲明指出，有注意到俄羅斯近日宣布願意進行外交接觸，G7外長強調，願意與俄羅斯就歐洲安全、降低風險、透明度、建立信心與軍備控制等共同關心議題進行對話，也重申致力於尋求和平外交解決當前危機的承諾。

不過，G7外長也強調，儘管期望透過外交途徑解決安全議題，但俄羅斯應清楚了解對於烏克蘭的進一步軍事入侵都將帶來嚴重後果，包括一系列對部門與個人實施的金融與經濟制裁。

烏克蘭緊張局勢連日升高，美國總統拜登（Joe Biden）昨日表示，確信俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已經做出入侵烏克蘭的決定，俄羅斯將在接下來一週或數天內襲擊烏克蘭，並將瞄準烏克蘭首都基輔。

刻在歐洲訪問，尋求盟邦共同合作的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也表示，部署在烏克蘭邊境的俄羅斯軍隊已經「拉開戰線」，並已「就戰鬥位置」。

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
烏克蘭遭砲擊士兵2死！　總統澤倫斯基要求和普丁會面
快訊／國道3死車禍最年輕20歲　BMW撞分隔島「1男噴飛、2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭遭砲擊再增士兵2死！　總統澤倫斯基要求和普丁會面

擔心俄軍即將入侵　德法籲公民盡速離開烏克蘭

G7外長聯合聲明　籲俄羅斯實質撤軍：用外交緩解緊張

烏克蘭士兵2死4傷！　烏東分離分子單日開火砲擊70次

俄烏僵局將如何演變？　專家分析「3種可能」狀況

德國外交部要求公民「盡速離開烏克蘭」　隨時會發生軍事衝突

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊　迫擊砲在他附近爆炸

風暴尤妮絲襲英國　破紀錄狂風釀20萬戶停電

就是要出國！烏克蘭總統不甩拜登「滿滿問號」　執意去德國與會

民調：7.1%美國成年人自認是LGBT　較10年前增2倍

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

30萬網紅認睡粉！遭控射後不理… 聊天紀錄曝光：各取所需

騎士自撞路樹倒地痛到起不來　13輛汽機車都繞開...無人停下

烏克蘭遭砲擊再增士兵2死！　總統澤倫斯基要求和普丁會面

擔心俄軍即將入侵　德法籲公民盡速離開烏克蘭

G7外長聯合聲明　籲俄羅斯實質撤軍：用外交緩解緊張

烏克蘭士兵2死4傷！　烏東分離分子單日開火砲擊70次

俄烏僵局將如何演變？　專家分析「3種可能」狀況

德國外交部要求公民「盡速離開烏克蘭」　隨時會發生軍事衝突

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊　迫擊砲在他附近爆炸

風暴尤妮絲襲英國　破紀錄狂風釀20萬戶停電

就是要出國！烏克蘭總統不甩拜登「滿滿問號」　執意去德國與會

民調：7.1%美國成年人自認是LGBT　較10年前增2倍

振興加碼券使用率低！　「國旅券僅37％」農遊券2階段抽不完

台南人私藏賞櫻景點！粉嫩花朵在水池邊紛飛　環境清幽夢幻度爆表

烏克蘭遭砲擊再增士兵2死！　總統澤倫斯基要求和普丁會面

11款氣質「粉嫩色皮夾」不怕撞款！CELINE一包兩用、GUCCI萬元初入手

今晨6.2℃！寒流「低溫、豪雨、強風」特報齊發　全台急凍再下4天

薪資單被同事看到爆離職風波！　員工因「洩露機密」慘被開除

冬奧閉幕3／神奇！排放「水」非廢氣　運行千輛氫燃料車創紀錄　

冬奧閉幕2／美中日另類友好交流　選手村「搶換」皮卡丘、冰墩墩

冬奧閉幕1／勇奪2金1銀！　陸全網高呼「她」出任掌旗手　

擔心俄軍即將入侵　德法籲公民盡速離開烏克蘭

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

國際熱門新聞

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

日研究：「混打莫德納」抗體比BNT高！

英相強生：忽視烏克蘭＝給台灣危險訊息

俄羅斯已準備攻擊　美國防部長回應

德國外交部要求公民離開烏克蘭

烏克蘭士兵陣亡　俄邊界緊急狀態

俄烏僵局將如何演變？　專家分析3種可能狀況

烏克蘭總統不顧拜登　執意赴德與會

120歲阿公好猛！街頭光屁激戰影片曝

18歲男癡纏蘿莉網紅　被警察爸擊斃

民調：7.1%美國成年人自認是LGBT

尤妮絲襲英　破紀錄狂風釀20萬戶停電

沖繩水庫驚見大量未爆彈　45萬人喝這裡的水！

逼兒喝19年前母乳　瘋狂媽：成年禮物！

更多熱門

相關新聞

烏克蘭士兵2死4傷！　烏東分離分子開火

烏克蘭士兵2死4傷！　烏東分離分子開火

烏克蘭軍方表示，烏東親俄分離主義分子今天發動炮擊，造成2名烏克蘭士兵喪生以及另4人受傷。烏東地區本週暴力衝突加熾，引發各方憂慮這可能會促使俄羅斯採取軍事行動。

俄烏僵局將如何演變？　專家分析3種可能狀況

俄烏僵局將如何演變？　專家分析3種可能狀況

中國表態俄烏衝突：這是一貫立場

中國表態俄烏衝突：這是一貫立場

德國外交部要求公民離開烏克蘭

德國外交部要求公民離開烏克蘭

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

關鍵字：

俄羅斯G7烏克蘭

讀者迴響

熱門新聞

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

鳳梨豪華新家曝光「超多廳」！網友看傻了：什麼都好大

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

等14年終於領到2.3億遺產！女星巨星媽逝卻窮到剩104元

日研究：「混打莫德納」抗體比BNT高！

余苑綺恐只剩2個月生命！李亞萍哭：全家被擊垮

網美Amber遭螺旋槳削奶　無照業者被送辦了

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面