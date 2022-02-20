烏克蘭遭砲擊再增士兵2死！　總統澤倫斯基要求和普丁會面

▲烏克蘭總統澤倫斯基要求和俄羅斯總統普丁會面。（圖左／路透／圖右／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭東部19日再度遭到親俄分離分子砲擊，造成士兵2死4傷，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）公開向俄羅斯總統普丁（Volodymyr Putin）喊話，「你到底想要什麼」，要求雙方會面共同協商緩解危機的辦法。

綜合外電報導，儘管美國總統拜登認為烏東邊境緊張急遽升高，此刻身為烏克蘭總統的澤倫斯基應該坐鎮國家，但此前一直批評美國和西方大肆宣揚「戰爭即將來臨」論調的澤倫斯基，仍然動身前往慕尼黑參加安全會議，並與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面。

「我不知道俄國總統想要什麼，所以我也要求雙方應該會面」，澤倫斯基在慕尼黑安全會議上發言，此前德國、法國等元首都在莫斯科和普丁會談，拜登則在電話上試圖和普丁商討出緩解危機的辦法。澤倫斯基加碼釋出善意，表示普丁可以選擇會談的地點，「烏克蘭會依照和平協議（明斯克協議），繼續遵循只走外交途徑解決。」

澤倫斯基同時也要求西方盟友立刻對俄羅斯實行制裁，讓俄羅斯知道入侵後要面對的代價會更加沉重，他也警告西方國家，若等到烏克蘭部分領土遭到併吞後才要動作，已經為時已晚。他向國民承諾不論是否能等到外援，烏克蘭政府都會保護自己的國家，「直接自己躺進棺材裡等外國士兵來侵門踏戶，不是我們準備好要做的事情。」

由於烏東緊張情勢升溫，德國、奧地利和法國等都呼籲公民應盡速離開，英國也喊話公民應趁局勢仍允許時離開，否則開戰後難以提供援助。

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