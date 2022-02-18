增設新馬蘭聚會所疫苗隨到隨打站　饒慶鈴籲鄉親踴躍接種

▲台東縣政府將增設新馬蘭聚會所COVID-19疫苗隨到隨打站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為增加民眾接種疫苗便利性，加速提升民眾免疫保護力，台東縣衛生局規劃2月21至24日下午13點30分至17點30分、2月22日17點30分至21點於新馬蘭聚會所（台東市青島街1號），設置COVID-19疫苗隨到隨打站，提供廠牌為AZ、BNT及高端疫苗，不限接種劑別，歡迎民眾前往施打，保護自己也保護家人。

台東縣長饒慶鈴呼籲，本土新冠疫情仍持續，接種新冠疫苗可降低染病重症及死亡，也可有效提升有症狀感染之保護力，希望民眾應儘早完成疫苗施打，如60歲以上長者預約有困難，也可前往各鄉鎮衛生所，會有專人協助預約疫苗。

衛生局提醒，此次新馬蘭聚會所隨到隨打站僅針對AZ、BNT及高端疫苗接種，請民眾前往接種COVID-19疫苗前務必留意並確認是否疫苗間隔已期滿，需與其他疫苗(如流感、肺鏈、破傷風等)接種時間間隔7天。接種第二劑者，第一劑接種AZ者，兩劑需間隔八週；第一劑接種BNT、莫德納及高端者，兩劑需間隔4週；接種追加劑者:需與第二劑間隔滿12週(84天)，如符合接種條件請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

另12歲至未滿20歲民眾，如欲前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。有關COVID-19疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。