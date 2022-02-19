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東縣中小學聯運2／19登場　選手及工作人員加強健康自主管理

▲台東縣中小學聯運19日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣中小學聯運19日登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣中小學聯合運動會田徑比賽，19日起一連2天在縣立體育場登場，有來自全縣各高中職、22所國中及87所小學895位選手參加，並將選拔優秀選手代表台東縣，參加4月中在花蓮縣舉行的今年全中運，為因應疫情關係，取消開閉幕典禮，在台東縣長饒慶鈴指示防疫不鬆懈下，縣府教育處也特別要求所有參賽單位及工作人員做好健康自主管理，若有發燒狀況當天不得參賽，首日計有3項4人破紀錄。

為推動體育活動，並發掘體育運動人才，今年台東縣中小學聯合運動會未因新冠疫情改期，如期於19日舉辦賽事，由新生國中承辦，分為高男、高女組、國中男子、國中女子組、國小男子、國小女子組進行，並取消以往開幕典禮及選手進場，所有賽程自上午9點正式展開(8點30分選手檢錄)，賽會一切從簡。

台東縣府教育處長林政宏表示，為考量縣各校選手參賽權益及成績，做為日後升學參考依據，且4月16日起在花蓮縣辦理的111年全中運也宣佈照常舉行，因此，經研商並參酌其他縣市的方式，此次中小學聯合運動會田徑比賽一連2天在縣立體育場辦理，賽會為今年台東縣第1場大型田徑賽，共舉辦123項比賽、1533人次參與，兩天比賽也將作為選拔優秀選手代表臺東縣參加全中運的成績參考。

為因應疫情之防護與宣導，今年中小學聯運縣府教育處特別要求各參賽學校於競賽期間加強選手衛教宣導及健康自主管理，另外，教育處也請承辦學校新生國中準備適量酒精提供大會裁判及各編組大會工作人員消毒及足量肥皂便於洗手，裁判及工作人員也需於當日上午8點30分在服務台測量體溫，希望能夠讓大家安心。

另外，2天賽會配合縣立體育場進行場館修繕工程，為方便報名的鄉鎮市學校隊職員與選手參賽，以及防疫需求，特別規劃體育場進跳遠場地外兩邊作為休息區域，並採團進團出方式，以體育場北側門圍住要進出口，請各單位確實遵守。

結果首日計有3項4人打破大會紀錄，分別為國中男子組110公尺跨欄決賽，新港國中邱澤成績15秒，破大會15秒12紀錄、國小女子組鉛球決賽，加拿國小黃詩恩成績10公尺44，破大會10公尺29紀錄，以及國中男子組100公尺決賽關山國中張韋傑、余杰倫同以10秒90成績在終點壓線(後判定張奪金)，打破由豐田國中潘志忠保持多年的大會11秒紀錄。

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