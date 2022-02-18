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從土地到餐桌　最慢最有故事的餐廳評選招募中

▲最慢最有故事的餐廳評選招募中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲最慢最有故事的餐廳評選招募中。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「摩拳擦掌、磨刀霍霍」由台東縣政府主辦2年1次的台東慢食評鑑，今年邁入第4屆，再次為各方饕客選出臺東最具代表性，深刻連結土地與餐桌、以料理傳達台東風土的慢食星等店家，即日起受理申請報名，詳細辦法請立即連結線上申請表https://reurl.cc/Y9YXXD ，或搜尋「發現台東慢食」臉書粉絲專頁查詢，報名截止至4月11日，歡迎各界料理好手踴躍參與！

台東縣長饒慶鈴表示，9年前開始，台東吹起了一陣慢食風，越來越多料理人認同慢食精神，深入土地、探索在地食材，重新發現台東多元的傳統飲食文化，台東慢食節也成為店家與粉絲們的重要聚會，2021年更獲得日本優良設計獎金獎的國際肯定。慢食在台東，已成為重要的地方品牌和在地認同，開啟台東的飲食新視野。

農業處指出，2022年台東慢食評鑑以「Good(優質)、Clean(純淨)、Fair(公平)」為核心精神指標，邀請認同慢食精神、善用在地食材，對自己的料理充滿信心的料理人共同參與。

凡是台東境內有營業登記的餐飲、民宿業者，且參加過至少兩堂2021至2022年台東慢食學院課程的店家都可報名。評鑑過程包括書面審查、現地走訪初審、複審三階段，主辦單位將邀請國內知名的專業評審群實地到訪店家、品嘗試吃，除了進行評鑑，更重要的是帶來營業與料理相關的問診與建議，協助店家持續積累、不斷精進。

獲得評審肯定的慢食三星、二星、一星的店家，將公開表揚，並有優先參與未來慢食節資格，同時獲獎店家的資訊與料理特色將彙集成《2022台東慢食指南Taitung Slow Food Select》 中英文雙語書冊中，將台東最具人文風土特色的料理推廣到全世界。

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