桃園會展中心公共藝術設置公開徵選　歡迎優質藝術團隊參與　

▲桃園會展中心公共藝術設置，公開徵選。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於中壢青埔地區、機捷A19站旁的「桃園會展中心工程」，辦理「公共藝術設置計畫」公開徵選活動迄4月11日。市府工務局18日表示，將來作品在此不僅展現其藝術美感，更展現了國家及城市的文化軟實力，誠摯邀請國內外優質藝術團隊共同參與，由藝術作品製造聲量，從桃園在地映照至國際。

「桃園會展中心」由經濟部及桃園市政府合作開發，基地面積約2萬8,672平方公尺，興建地上7層、地下1層建築物，總樓地板面積約7萬6,208平方公尺，工程總經費約41億1,000萬元，全案預計於2023年7月完成。

該案設計以會議為主、展覽為輔，滿足及符合桃園需求和用途，會議中心內部空間規劃設置2,000人、800人會議室各1間，250人會議室2間、100人會議室5間及多功能集會空間1間；展覽館部分則配合桃園及新竹電子高科技產業需求，規劃約600個攤位空間，提供約700席汽車、600席機車停放空間及相關卸貨平台，並設置商場區，提供工商業發展所需空間，藉此活絡桃園產業活動。

市府指稱，「桃園會展中心工程公共藝術設置計畫」公開徵件計畫總經費為3,245萬元（含稅），採固定費用方式招標，不限制創作背景，廣邀藝術、建築、空間、景觀、新媒體藝術、設計及燈光等團隊，企圖用公共藝術計畫創造城市印象。