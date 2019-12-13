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桃園會展中心統包工程　根基營造團隊拿下簽約權

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▲桃園會展中心統包工程，根基營造拿下。（圖／市府提供）

▲桃園會展中心統包工程，由根基營造團隊拿下簽約權。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園會展中心統包工程」經過3日評選，13日由市長鄭文燦發表結果，由「根基營造股份有限公司」團隊榮獲第一名的殊榮，獲得優先簽約權。市府指出，「桃園會展中心統包工程」分為二階段，興建總經費約為41億元，工程費約37億元，全數由經濟部國際貿易局編列預算，預計於明（2020）年動工。▲桃園會展中心統包工程，根基營造拿下。（圖／市府提供）

▲▼最有利標廠商團隊「根基營造」模擬圖。（圖／市府提供）▲桃園會展中心統包工程，根基營造拿下。（圖／市府提供）

市府工務局指出，榮獲最有利標的團隊「根基營造」，提出外觀設計係以陶淵明〈桃花源記〉忽逢桃花源，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，漁人甚異之……為設計構思緣起，以桃花及日光的交互作用，產生光影的律動，創造融入落英繽紛、繁榮昌盛的意境，挑高的大廳及垂直動線則延續建築外觀落英繽紛視覺意象，串聯「盒中盒」的概念所組成的會展中心空間。▲桃園會展中心統包工程，根基營造拿下。（圖／市府提供）

▲桃園會展中心統包工程評選，由最有利標廠商團隊「根基營造」獲得。（圖／市府提供）

該工程履約期程將採二階段，第一階段35個月(日曆天)，預計2022年10月底優先完成展覽棟；第二階段規劃41個月，預計2023年5月底完成會議棟及全案完成為目標。▲桃園會展中心統包工程，根基營造拿下。（圖／市府提供）

▲▼桃園會展中心統包工程評選委員。（圖／市府提供）▲桃園會展中心統包工程，根基營造拿下。（圖／市府提供）

位於機捷A19站旁的桃園會展中心，鄭文燦表示，基地規模約2.87公頃，外觀設計不僅是一個建築作品，也是城市地標，內部則蘊含會議、展覽、演唱會與企業活動等功能，對於桃園亞洲‧矽谷計劃與桃園航空城計畫相當有助益，可望有效提升產業活動，發揮機場經濟學的效益，並帶動青埔地區周邊產業的投資發展。

包括經濟部國際貿易局副局長李冠志、市長鄭文燦、市府秘書長黃治峯、經發局長郭裕信、工務局長賴宇亭、新工處長曾清祥、桃園區長陳玉明、交通大學人文社會學院院長曾成德、桃園建築師公會理事長韋多芳均一同出席。

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