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「青埔繪畫比賽」18件入圍作品　桃園市立美術館願景館展出

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▲「樂桃花園繽紛青埔繪畫比賽」18件入圍作品，於桃園市立美術館願景館展出。（圖／工務局提供）

▲「樂桃花園繽紛青埔繪畫比賽」18件入圍作品，於桃園市立美術館願景館展出。（圖／工務局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府工務局指出，市府與「桃園會展中心統包工程」統包廠商根基營造團隊，合辦「樂桃花園繽紛青埔繪畫比賽」，共有100名各級學校學子參賽，入圍的18件作品，即日起至23日於青埔桃園市立美術館願景館（中壢區高鐵南路2段與文德路口）展出，歡迎市民朋友前來參觀。▲「樂桃花園繽紛青埔繪畫比賽」18件入圍作品，於桃園市立美術館願景館展出。（圖／工務局提供）

▲▼「樂桃花園繽紛青埔繪畫比賽」18件入圍作品。（圖／工務局提供）▲「樂桃花園繽紛青埔繪畫比賽」18件入圍作品，於桃園市立美術館願景館展出。（圖／工務局提供）

工務局14日指出，由參展的百件畫作，可以看到機捷A18站附近新開幕的X-Park水族館、青塘園、A19站棒球主題車站…等景緻，皆成青埔地區學子入畫的主題。「樂桃花園繽紛青埔繪畫比賽」於10月8日評審，評審出高中組、國中組、國小組，每組6名入圍作品，入圍作品即日起至23日，每日上午10時至下午5時，於桃園市立美術館願景館展出。▲「樂桃花園繽紛青埔繪畫比賽」18件入圍作品，於桃園市立美術館願景館展出。（圖／工務局提供）

得獎名次將於10月26日（星期一）上午9時30分於舉行「桃園會展中心統包工程」開工典禮時揭曉，並由市長鄭文燦親自頒獎金及獎狀，典禮地點為「桃園會展中心工程」基地（中壢區領航北路與文康路口）。各組經評選第1名者獲得獎助學金新臺幣10,000元、第2名8,000元、第3名5,000元、佳作2,000元，得獎者並獲頒發狀。

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