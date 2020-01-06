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青埔重大建設！桃園會展中心統包工程簽約　3年後完工

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▲桃園會展中心統包工程簽約。（圖／市府提供）

▲桃園會展中心統包工程簽約。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

座落於高鐵青埔站區內、總經費約41億元、位在機場捷運A19站旁的「桃園會展中心統包工程簽約典禮」、6日於市府舉行。由經濟部部長沈榮津、市長鄭文燦與優勝廠商「根基營造」共同簽約，並以2022年10月完成展覽棟，2023年完工為目標，共同打造桃園市第一座國際性會議中心。▲桃園會展中心統包工程簽約。（圖／市府提供）

▲桃園會展中心統包工程簽約。（圖／市府提供）

「桃園會展中心」，由根基營造公司攜手潘冀聯合建築師事務所，以陶淵明〈桃花源記〉為設計構想，提出會展中心的外觀設計，以桃花及日光的交互光影呈現繽紛的視覺意象，融合現代與傳統文化，融合周圍建設帶動青埔發展。▲桃園會展中心統包工程簽約。（圖／市府提供）

▲桃園會展中心統包工程簽約。（圖／市府提供）

該工程興建總經費約41億元，於機場捷運A19站旁約2.87公頃土地設置「桃園會展中心」，為地上4層、地下2層之建物，總樓地板面積76,120平方公尺。由經濟部及桃園市政府合作開發，經濟部出資，桃園市政府興建，定位以會議為主、展覽為輔，全區包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，結合基地範圍內相關建設如桃園國際棒球場、觀光旅館、購物中心等，打造整體區域內的經濟產業。▲桃園會展中心統包工程簽約。（圖／市府提供）

▲位在機場捷運A19站旁的「桃園會展中心」。（圖／市府提供）

市府新工處指出，桃園市政府積極進行青埔地區各項重大建設，將機場捷運A17、A18、A19等站周遭地區空地納入整體融合規劃設計，青埔地區鄰近桃園國際機場、高鐵桃園站及機場捷運等，極具交通優勢，除了桃園市立美術館，將興建亞洲．矽谷創新園區、國際原住民族文化創意產業園區及財團法人原住民族文化事業基金會永久會址；而桃園流行音樂露天劇場已動工；且目前於台北租用土地的原住民電視台也將於落成後遷入於此，帶入影視相關產業。

另桃園市立美術館第一期工程將完工；橫山書法藝術公園暨書法藝術館已完工；青埔國小一期校舍已完工、青埔國中預計今年完工，並籌備興建青園國小，亦同步規劃青埔國小第二期校舍新建工程，刻正上網招標；等各項建設陸續完成後，將讓青埔地區成為桃園市經濟產業重鎮。

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