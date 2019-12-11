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桃園青埔重大建設「會展中心統包工程」　12日公開評選

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▲桃園會展中心統包工程12日評選

▲秘書長黃治峯(右四）與「會展中心統包工程」評審委員。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府於青埔地區進行「桃園會展中心」重大建設，積極展開「會展中心統包工程」公開評選作業，市府11日由秘書長黃治峯，公開介紹10位評審委員及頒發聘書。黃治峯說，市府借重委員們實務上的多元歷練，評選出最優秀團隊，協助市府完成這座市府推動的國際性會議中心，預定12日公開評選，13日發布評選結果。▲桃園會展中心統包工程12日評選

▲「桃園會展中心」位於機場捷運A19站旁。（圖／市府提供）

「桃園會展中心統包工程」由桃園市政府及經濟部合作開發，經濟部出資，桃園市政府新建工程處代辦，預估興建總經費約41億元，工程費約37億元，於今年9月16日公告上網，11月28日開標，共有2家優秀團隊參與本統包工程競選，預定今(2019)年完成統包工程發包簽約，並開始辦理規劃設計，於明(2020)年動工，完工後將帶動青埔地區周邊產業的投資發展。

▲桃園會展中心統包工程12日評選

▲「桃園會展中心統包工程」評審委員。（圖／市府提供）

黃治峯指出，桃園青埔地區都市發展迅速，人口快速成長，桃園市政府積極推動多項重大建設，而桃園會展中心即規劃於機場捷運A19站旁，結合鄰近的機場、捷運及高鐵等交通優勢，定位以會議為主、展覽為輔，全區包括國際會議中心、國際展覽館及相關附屬服務設施等，完工後將成為青埔地區國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標性建築。

「桃園會展中心統包工程」公開評選作業，評選委員有10名，11日於中壢區南方莊園由黃治峯公開介紹及頒發聘書，委員成員包括副市長游建華及國內外家學者參與，12月12日下午辦理評選，12月13日上午於桃園市綜合會議廳舉行評選成果發布。為吸引更多優秀團隊參與投標，市府此次更祭出獎金以激勵國內外優秀團隊競標，本案投標第一名獲優先議約權不另給付獎勵金，第二名則獲得新臺幣80萬元獎勵金，並頒發獎座。

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