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新北「萬金杜鵑」豔麗齊綻放　打造最美河岸「映山紅」美景

▲新北「萬金杜鵑」豔麗齊綻放 打造最美河岸「映山紅」美景。（圖／新北市農業局提供）

▲新北「萬金杜鵑」豔麗齊綻放，打造最美河岸「映山紅」美景。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府推動「萬金杜鵑」計畫，於萬里區瑪鋉溪畔的瑪鋉運動公園、觀光公園種植近1萬2000株7個品種杜鵑，也再度邀請國際知名塗鴉彩繪藝術家Fleks和Sergio為「萬金杜鵑」做美化，配合夜間燈飾設計，將瑪鋉溪打造成最美河岸「映山紅」美景。

杜鵑花又名「映山紅」，每年的2、3月正是平戶杜鵑盛開的時節，一片杜鵑花海奼紫嫣紅美不勝收。新北市萬里、金山地區有一群超過半世紀為杜鵑花耕耘和鑽研的花農，讓新北萬金地區成為杜鵑花苗最大產區，全國有8成杜鵑種苗從此地孕育，無論是品系、花況、種苗健康度，品質都堪稱是一等一上選品。

▲新北「萬金杜鵑」豔麗齊綻放 打造最美河岸「映山紅」美景。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑彩繪。

為讓民眾看見萬金杜鵑之美，新北市政府推動萬金杜鵑計畫，於萬里區瑪鋉溪畔的瑪鋉運動公園、觀光公園種植春季常見7個品種杜鵑花，如平戶杜鵑、台交杜鵑、烏來杜鵑、萬里小玫瑰杜鵑、瑪麗蓮夢露杜鵑、雙色瑪麗杜鵑、初冠雪杜鵑等，數量高達1萬2000株。

此外，還與荷蘭塗鴉藝術家FLEKS合作，以奔放的對比色彩與細膩視覺性的塗鴉技藝，呈現出杜鵑的形象，並搭配夜間燈飾讓民眾除了白天欣賞杜鵑之美外，夜晚時分亦可感受另一浪漫風情。

農業局長李玟表示，萬里區瑪鋉運動公園及觀光公園的杜鵑花已陸續綻放，花期預計至3月中旬，邀請民眾平日繁忙工作之餘，抽空至現場感受花卉自然之美。另外，國內的疫情仍嚴峻，民眾賞花時應做好防疫措施，保持社交距離、全程禁止飲食及配戴口罩；也要做到隨身垃圾不落地，共同維護萬金杜鵑花的棲地環境。

▲新北「萬金杜鵑」豔麗齊綻放 打造最美河岸「映山紅」美景。（圖／新北市農業局提供）

▲萬金杜鵑（景美路橋下打卡點）。

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