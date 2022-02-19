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三芝戀戀櫻花粉嫩齊綻放　二號倉庫在地特色融入產品

▲三芝戀戀櫻花粉嫩浪漫齊綻放 二號倉庫融入在地特色產品。（圖／新北市農業局提供）

▲三芝戀戀櫻花粉嫩齊綻放。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春訪三芝，正是賞櫻好時節，漫漫櫻花為三芝地區披上一條夢幻粉紅圍巾，而來三芝除了賞櫻之外，二號倉庫咖啡館更是不能錯過的景點，除了有櫻花酒、櫻花蛋捲等多樣櫻花特色商品外，二號倉庫咖啡館同時也是藝文展演空間，充滿三芝在地特色元素，等著您前往體驗。

農業局指出，二號倉庫原先是三芝區農會的米糧倉庫，承載許多三芝人的童年回憶，20年前三芝囝仔江玉誠和哥哥江玉樹不捨舊米倉荒廢，決定與農會合作，舊米倉搖身一變成為三芝第一間咖啡館並發展成藝文展演空間，成為一個結合地方餐飲、農業經營、在地文創的特色空間。

▲三芝戀戀櫻花粉嫩浪漫齊綻放 二號倉庫融入在地特色產品。（圖／新北市農業局提供）

▲二號倉庫咖啡館店長江玉誠。

農業局表示，二號倉庫經營團隊經常深入三芝田野支持在地農友，嚴選在地食材如甘藷、茭白筍、山藥等農特產品，依時令將特產品結合入菜，讓遊客能於產季品嚐最新鮮的在地農產，實踐「吃當地，食當地」理念。而藝文展覽空間則與當地藝術家合作，提供金屬工藝、陶藝及油畫等藝文展示空間，此外二號倉庫也與農會合作，利用當地農產開發加工商品，如甘藷蛋捲、櫻花蛋捲、櫻花酒、茭白筍包子等，突破生鮮農產品產期限制，替三芝地區農產創造全年經濟的蓬勃發展。

二號倉庫店長江玉誠表示，新北市種植櫻花密度最高的地方就在三芝，每年前來賞櫻旅客絡繹不絕，二號倉庫團隊與三芝區農會經過創意設計及研發，與當地花農合作利用緋寒櫻，共同開發多項櫻花農特產品，以清酒為基底萃取櫻花果實汁液的櫻花酒，另外還有櫻花蛋捲、櫻花酥及櫻花巧克力等一系列特色商品，提升三芝櫻花附加價值及三芝在地產業形象。

▲三芝戀戀櫻花粉嫩浪漫齊綻放 二號倉庫融入在地特色產品。（圖／新北市農業局提供）

▲二號倉庫櫻花季伴手禮。

農業局長李玟表示，春意盎然的周末，正是來新北賞櫻的好時節，不妨到二號倉庫作客。另外也歡迎民眾朋友到農業局「稼日蒔光」粉絲專頁互動留言，免費抽櫻花蛋捲伴手禮（價值100元）。最後提醒大家，外出遊玩務必戴上口罩，並保持社交安全距離，做好防疫措施，快樂出門，平安回家。

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