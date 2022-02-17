傳拜登可能於5月順道訪韓！時間點落在南韓新總統「就職之後」

▲傳美國總統拜登今年5月結束訪日行程後，將會順道訪韓。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅曾於去年5月前往華府會晤美國總統拜登、副總統賀錦麗，如今美日印澳「四邊安全對話」（QUAD）領導人會談預定今年5月在日本展開，隨著拜登考慮將於5月訪日，依照過去外交慣例，可能會順道訪韓，屆時南韓總統當選人已經就職，在就職後便必須立刻面臨美韓同盟等外交議題。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台核心關係人士、外交部今（17）日向記者透露，雖然目前還未從美國華府接獲拜登總統的訪韓提案，不過目前南韓仍積極歡迎美國遞出相關提案，「韓美同盟是我國（南韓）外交安保的主幹，若能促成美國總統在（南韓）新政府上台後訪韓，將成為發展韓美同盟最適當的機會。」

南韓外交部發言人崔英森（최영삼）也在例行記者發布會指出，「我政府基於韓美同盟是我國（南韓）外交、國防安保的主幹，一旦促成美國總統在新政府上台後訪韓，則無論最終選舉結果為何，都認為這對發展韓美同盟而言是最適當的機會。因此一旦美方提案讓總統拜登訪韓，則我政府將積極歡迎，與美國政府、甚至是交接委員會展開合作。」

▲南韓總統文在寅將於今年5月9日前卸任。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，過去美國總統通常在造訪東亞國家時，經常同時造訪日本、南韓，因此今年5月促成拜登結束日本行程後訪韓的機率相當高；而美國政府也秉持著，在結束訪日QUAD形成後順道訪韓是符合外交慣例的態度。

一旦確定拜登訪日後將順道訪韓，粗估將落在5月9日南韓總統就職日之後，則在3月9日大選結果出爐後，南韓總統當選人與總統交接委員會至少有2個多月時間談論拜登訪韓時雙方的討論議題。

屆時，南韓新任總統上台後將旋即面臨美韓同盟議題的考驗，包括制定對北韓（朝鮮）戰略與政策、印太地區戰略等議題。

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