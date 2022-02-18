傅崐萁出任國民黨中央選戰策略執行長　受命操盤九合一大選





▲立委傅崐萁。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

因應年底九合一大選，國民黨16日成立「中央選戰策略會報」，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單，其中甫回國民黨的立委傅崐萁出任執行長，是實際操盤手。對此，傅崐萁表示，他會扛起背水一戰、絕地反攻的重責，除要振衰起敝、撥亂反正，更要團結所有力量，找回民眾信任。

國民黨中常會16日宣布成立「中央選戰策略會報」，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單，成員由黨主席朱立倫指派秘書長黃健庭召集，每人均有縣市長或議長經驗，包括，傅崐萁、前台北縣長周錫瑋、前新竹縣長邱鏡淳、前苗栗縣長劉政鴻、台北市前議長吳碧珠、高雄市前議長莊啟旺、桃園縣前代理縣長黃敏恭。

其中，傅崐萁受命擔任中央選戰策略會報執行長，負責實際操盤。據悉，是由於傅崐萁對民進黨選戰打法十分了解，加上熟悉高雄、桃園的地方派系，因此被派賦予此職。

對於被選為中央選戰策略會報執行長，傅崐萁17日以「臨危受命‧義無反顧」在臉書表示，面對傲慢獨裁、機關算盡、無恥腐敗的民進黨，年底的九合一選戰，情勢異常的險峻、危急，不單單是國民黨的勝敗與存亡，也是民生安全與地方發展的重要環節，更是中華民國生存發展的關鍵一役。

傅崐萁也說，此次，臨危授命承擔大任，加入中央選戰策略會報，為黨內作選區溝通、協調、整合、提名、危機處理等工作，更扛起背水一戰、絕地反攻的重責！除了要振衰起敝、撥亂反正，我們更要團結所有力量，找回民眾信任！為贏回民生、贏回台灣、贏回中華民國而努力，也唯有團結一心，才能真正守護中華民國。