進口日本雞蛋補蛋荒　國民黨團轟飲鴆止渴：立即取消日本蛋品

▲國民黨團記者會。（圖／國民黨團提供）

記者呂晏慈／台北報導

為解決缺蛋危機，農委會祭出補助政策，同時宣布自美國、澳洲及日本進口雞蛋補足缺口，然而日本自2020年底被我國列為禽流感疫區，禁止進口禽鳥及蛋品，至今尚未解禁，卻開放進口雞蛋，引發疑慮。國民黨立法院黨團今（17日）上午舉行記者會批評，農委會貿然進口還是禽流感疫區的日本雞蛋，要求立即取消日本蛋品。

國民黨團周二舉行記者會批評，農委會面對缺蛋危機只會撒錢，還把錢撒在錯的地方，揚言若繼續缺蛋的話，將號召民眾向農委會主委陳吉仲「買雞蛋」。今天上午再度舉行「疫蛋也能EUA？農委會飲鴆止渴！」記者會，譴責農委會貿然進口還是禽流感疫區的日本雞蛋，並提出3訴求指：第一，應公布專案進口日本雞蛋的內容、開放的理由以及決策過程；第二，立即取消進口日本蛋品，不可因缺蛋反而造成國人食安的風險，甚至讓國內家禽業者受到傷害；第三，堅決要求從非禽流感疫區進口雞蛋。

黨團書記長萬美玲表示，日本禽流感問題相當嚴重，農委會在2020年11月5日將日本從非禽流感疫區移除，並公告禁止日本活禽鳥、鮮蛋等蛋品及含禽鳥類成分之肥料禁止輸台，現在居然公布將開放日本雞蛋進口，讓國人感到匪夷所思，「一面禁止進口，一面又特許專案進口，難道農委會只許州官放火，不許百姓點燈？會不會蛋荒問題還沒解決，又造成國內家禽業者的損失？」

黨團首席副書記長李德維表示，因為農委會的失政失能，導致國內發生離譜的蛋荒問題，竟然趁火打劫、混水摸魚讓還是禽流感疫區的日本，以及核災區福島地區的雞蛋堂而皇之入台，國民黨團向農委會提出最嚴重的抗議！反對農委會在「蛋蛋危機」的當下，引發其他的危機，呼籲農委會立即改弦易轍，不要在開放日本福島核災食品進口之後，又造成禽流感危機、核蛋危機。

國民黨立委鄭正鈐批評，農委會面對國內蛋荒的問題，是「生雞卵無，放雞屎有」，屬於福島5縣的茨城縣，也是日本鮮雞蛋產量最大的縣市，居然也在開放輸台的地區，難道農委會開放日本核食進口，也開放日本核蛋給台灣人吃？日本核蛋和疫蛋同時進口，難道台灣人只能「剉著蛋？」

因應農委會規劃進口雞蛋補充近期供應缺口，防檢局昨天澄清，會以專案方式有條件輸入日本雞蛋，經日本及入境時邊境逐批檢疫雙重把關，不會從禽流感區域進口，請民眾放心。