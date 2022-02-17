「民眾黨內確實有親藍金主運作藍白合」　柯昱安：這樣像新政治嗎？

▲柯文哲前幕僚柯昱安。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

前國民黨主席郝龍斌日前拋出「藍白合」，被拒絕後，批評民眾黨成事不足、敗事有餘，對此，柯文哲前幕僚柯昱安17日受訪時表示，民眾黨內，一些從舊國民黨體系出來的人和親藍營的金主，確實有在運作藍白合，比如中二補選挺顏寬恒，「但民眾黨用高道德標準檢驗別人，卻跟地方派系合作，這樣像新政治嗎？」

對於藍白合，柯昱安表示，柯文哲之前講藍綠合，雖然是壯膽用的，但至少態度很明確，黃珊珊也是，畢竟她有PTSD，過去有國親合的前車之鑑，親民黨也是這樣被慢慢鯨吞蠶食，現在好不容易北市有穩定的支持度，當然沒有藍白合的空間。

郝龍斌提出藍白合後，不僅柯文哲、黃珊珊反彈，民眾黨內年輕議員參選人如楊寶楨、吳怡萱等也都公開表達反對意見，對此，柯昱安指出，很明顯的發現，民眾黨檯面上的年輕世代基本上都不認同藍白合的可能性，「看起來成事不足敗事有餘的是郝龍斌。」

柯昱安表示，藍白合看起來不可能，但在民眾黨內，一些從舊國民黨體系出來的人和親藍營的金主，確實有在運作藍白合，主張在野合作，但這已經不是議題上，而是選舉上的合作，甚至是總統大選主張在野要團結，否則會被消滅。

柯昱安指出，因此他們私底下運作很多事情，並醞釀在關鍵時刻出手，比方說中二補選顏寬恒，柯媽巧遇顏寬恒，很明顯是誰在操盤，確實是有一些國民黨體系出身的人，想要在民眾黨運作這些事情。

柯昱安批評，民眾黨高舉著新政治、藍綠一樣爛的大旗，沒有主體論述的情況下，「用高道德標準檢驗別人，卻跟地方派系合作，這樣像新政治嗎？這也是迴力鏢一直出現的原因。」

柯昱安表示，民眾黨原生的政治人物對藍白合態度非常明確，就是要有自己的主體性，這也是一個政黨壯大的關鍵，有些人還是會有期待，覺得現在的國民黨太弱，沒辦法打敗民進黨，所以要在野合作，但藍白合只會讓板塊越來越萎縮，不管是2022、2024都是死路一條。