　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全民付學費讓你當部長」　呂秀蓮：陳時中要選就趕快辭職

▲呂秀蓮。（資料照／記者張一中攝）

▲呂秀蓮。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部長陳時中是民進黨內角逐台北市長呼聲最高人選，但本人對於是否參選仍語帶保留。對此，前副總統呂秀蓮17日質疑，陳時中沒有地方執政經驗就參選，「是全民付學費讓你當部長，有了知名度之後再去選？」並呼籲陳如果要選就趕快辭職，不要占用行政資源。

呂秀蓮17日接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪，認為政府給予陳時中過大權力，且身為牙醫對傳染病不見得內行，何況疫情影響到民生及國家安全。

呂秀蓮表示，疫情到一定程度時，應由行政院長蘇貞昌承擔，但陳時中卻違法獨攬大權；而疫情指揮中心不是太懶就是太笨，不應該在機場出現幾個確診案例之後，就使全台灣甚麼事都不能做，庶民經濟會垮掉也是因為如此。

呂秀蓮說，政治人物參選要有悲憫心，憲法除保障人民生命健康權之外，也保障財產、行動自由權，每項應該合乎比例，而陳時中就是防疫過當、權力過大，且沒有人能挑戰，但人民的抗議就像在抗議沙皇一樣，政府卻還一直聲稱十年來經濟發展最好。

談到陳時中可能出戰台北市長，呂秀蓮認為，現在選戰演變成總統提出人選，讓他們先去中央製造知名度，接著再下放去地方選舉，這種作為很不公平；而陳時中沒有地方執政經驗就參選，「是全民付學費讓你當部長，有了知名度之後再去選？這樣在野黨會永遠打不過。」

呂秀蓮說，正常程序應該是參選人在地方有歷練再往中央，但在民進黨執政之下，變成由國王的人馬，先從中央亮向，用盡資源後再到地方去選舉，且政治應該是由下而上，不是由上而下，民進黨現在做法跟過往的國民黨根本一樣。

呂秀蓮再批，當全國聽陳時中指令戴口罩、晚上也不外出社交之時，他自己卻被拍到不戴口罩去唱歌、應酬，應該把防疫工作做好才是；若想挑戰選舉也可以，不過要趕快把疫情指揮權交出來，不要把持全國健康與生命權力，再用媒體曝光率去選舉。

另外，針對外傳陳時中先前要去桃園參選，呂秀蓮說，請大家不要小看桃園人水準，大家不是傻瓜，「市民都跟我抱怨陳時中憑什麼？因為桃園身為航空城，卻常出現疫情，陳時中邊境防疫沒做好，最不能考慮參選的就是桃園市，他憑什麼選桃園市長？」

呂秀蓮表示，既然現在很多中央大官都被安排去選舉，也不要特別苛責陳時中，但請他不要把持國民健康安全、媒體曝光率以及總統加持去選，現在有約850個人因疫苗政策錯誤而去世，這筆帳閻羅王會算的。

呂秀蓮建議，以後法律應針對帶有公職的參選人有所限制，規定必須在期限內辭職，並再度重批執政黨「將中央部會首長當做培養地方縣市長的搖籃，這不是可笑嗎？」

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
2021年每人月薪平均曝光！　年增 2.94%
獨／北市南湖國小家長確診　校方急發通知
31萬股民領錢了！00878下周除息0.3元　年化殖利率逾6
烏克蘭東部傳戰火！幼稚園遭炮轟　現場慘況曝光
美豔貴婦控醫騙打2千萬「牛奶針」　敗血症身亡
北市再公布大量足跡　京站威秀、咖啡店、日本料理
「無症狀癌王」超難察覺！　醫揭7大風險因子
快訊／俄羅斯又宣布撤軍！　「通過克里米亞大橋」返回基地
快訊／雲豹裝甲車又撞！　捷運站外出車禍　
上兵殺子後輕生捐器官　高大成：可救10多人
短裙女「拍頭」打招呼！　他突抓狂推倒她爆衝突

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

「包裹詐騙簡訊」猖獗　高嘉瑜曝驚人案件數提3建議：從源頭根絕

青年加權百分百！　韓國瑜美女發言人參選左楠市議員

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光　曾到明曜百貨、酒吧、北醫

「全民付學費讓你當部長」　呂秀蓮：陳時中要選就趕快辭職

活化世界級古蹟嘉義舊監獄　王美惠參與協作會議共創遠景

快訊／疑感染源頭！北市曝新北確診女足跡　曾到無印良品、大潤發中崙店

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡　曾到彩券行、松山慈祐宮

快訊／在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢

貨船擱淺16個月船員遭缺水斷糧　監委批宛如「現代魯賓遜漂流記」

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

「包裹詐騙簡訊」猖獗　高嘉瑜曝驚人案件數提3建議：從源頭根絕

青年加權百分百！　韓國瑜美女發言人參選左楠市議員

入境34天才確診！新北境外在北市足跡曝光　曾到明曜百貨、酒吧、北醫

「全民付學費讓你當部長」　呂秀蓮：陳時中要選就趕快辭職

活化世界級古蹟嘉義舊監獄　王美惠參與協作會議共創遠景

快訊／疑感染源頭！北市曝新北確診女足跡　曾到無印良品、大潤發中崙店

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡　曾到彩券行、松山慈祐宮

快訊／在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診　北市通知這3天旅客採檢

貨船擱淺16個月船員遭缺水斷糧　監委批宛如「現代魯賓遜漂流記」

楊勇緯、李智凱將參加6月世大運　林昀儒和楊俊瀚有望參賽

全台連5天「超有感濕寒」！迎雨彈＋最猛降溫剩10°C↓時程表出爐

保護國家關鍵技術　賴瑞隆盼新會期拼《國安法》修法三讀

《二十五，二十一》劇名好饒舌？其實是來自90年代經典韓樂團

15坪塞三房「長輩要求有玄關」　他崩潰！網驚見雙馬桶：絕了

SOGO回應李恆隆「官商勾結」內幕　最高法院已駁回在案

烏東傳戰火！烏克蘭指控親俄武裝分子炮轟幼稚園　慘況曝光

網友指控「亂匡列」　台南市衛生局細說分明

110年平均總薪資達5.5萬元　受雇員工人數增1.7萬人

女星胸悶胸痛2個月「越來越嚴重」！　每分鐘心跳剩48：我好害怕

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

1.5萬人注意！14天新制教召3月啟動　3營隊全程野炊、野營

快訊／北市＋1！確診航警隱匿台北足跡　北投女兒今確診「飯店急清消」

快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

宮廟拉警報！北投確診女參加活動走透透　北市急匡列某社團「人數龐大」

中山女高生寫信求情徐國勇　移民署拍板

快訊／參加80人聚餐染疫！北市曝2確診足跡

注意手機！確診女過年期間到多家宮廟　北市將發簡訊通知「自主管理」

快訊／北市今＋3！不只桃園航警女兒確診　新北設計師感染鏈擴大

快訊／疑感染源頭！北市曝新北確診女足跡　曾到無印良品、大潤發中崙店

快訊／確診者到過！北市「慶城街1號商場」急停業清消1天

行政院拍板　藍領移工符合3條件可申請永居

在泡湯區工作！北投大地酒店女員工確診

快訊／50多歲北投女確診！曾去錢櫃唱歌

LIVE／新店設計師感染鏈擴大　侯友宜親上火線說明

更多熱門

相關新聞

另類元宵節「吃湯圓、聽漢劇」

另類元宵節「吃湯圓、聽漢劇」

受疫情影響，不少台青、台生選擇在大陸就地過年。今年湖北武漢30多位台灣民眾在紫陽漢劇博物館度過十分有中國味的元宵節。不但體驗包湯圓、猜燈謎、觀舞獅，聽漢劇了解起源和發展。不少台青表示即使無法回家過年，可以和朋友度過新年一樣有回家熱鬧感覺。

何時可去日本玩？陳時中揭2前提：商務旅客先進行

何時可去日本玩？陳時中揭2前提：商務旅客先進行

境外移入+54！「30人落地確診」　美國9例最多

境外移入+54！「30人落地確診」　美國9例最多

「不少國家轉向跟Omicron共存」　沈富雄嘆：台灣卻迫於民意不敢解封

「不少國家轉向跟Omicron共存」　沈富雄嘆：台灣卻迫於民意不敢解封

鄭運鵬：北市深藍基本盤高　三強鼎立不見得有利

鄭運鵬：北市深藍基本盤高　三強鼎立不見得有利

關鍵字：

呂秀蓮陳時中九合一2022

讀者迴響

熱門新聞

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

快訊／莉婭道歉了！

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

隋棠驚爆「又有第四胎」！

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面