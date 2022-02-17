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快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

記者楊蕓／新北報導

新北市17日增加7例確診，皆與北市房屋代銷人員及北市用餐、KTV聚會相關。包括板橋區2人、永和區2人、汐止區1人、三重區2人，衛生局匡列接觸者251人，居家隔離246人。

▲▼0217新北疫情，案19665個案關係圖。（圖／新北市政府提供）

▲0217新北疫情，今日COVID-19確診病例。（圖／新北市政府提供）

侯友宜表示，今天確診個案中，包含1名三重區某幼兒園學童，該園自17日至3月2日止進行預防性停課14日。

房屋代銷公司人員（案19813）與新北市內設計師（案19665）同餐廳用餐，昨日同職場有2人確診，今日再衍伸出用餐唱歌染疫，加上設計師室友與房屋代銷員工父母，該條傳播鏈累計15人染疫。

▲▼0217新北疫情，今日COVID-19確診病例。（圖／新北市政府提供）

今天確診個案中，案19883、19884為北市房屋代銷同事（案19859）的父母，居住板橋區。案19883為90多歲男性，案19884為70多歲女性。因女兒案19859（北市房屋代銷人員）於2/16確診，兩人遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性，Ct值分別為32.8及31.7。

案19926、19927、19928、19929、19930，五例皆為北市案19816（北市房屋代銷人員）的接觸者，包含一對母子、一對夫妻及一名女性，2/13都一同在北市某餐廳用餐，隨後又一同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性。

衛生局進一步說明，案19926、19927為居住在三重區的一對母子，媽媽（案19926）是北市旅行社人員，帶著4歲兒子（案19927）出席餐廳及KTV聚會，2/16 PCR採檢陽性，均收治隔離病房治療。母親活動地多在台北市。匡列接觸者家人及幼兒園共241人、居家隔離236人，另外，兒子就讀的三重區某幼兒園，自17日至3月2日止進行預防性停課14日。

案19928、19929為居住在永和區的一對夫妻。案19928男性，40多歲，案19929女性，30多歲，兩人均接種兩劑疫苗，職場在台北市，活動地也多在台北市。匡列兩人接觸者7人、居家隔離7人，均已安排採檢。

另外，案19930則是居住在汐止區的40多歲女性，未接種疫苗，職場在台北市，活動地也多在台北市。個案匡列接觸者3人、居家隔離3人，均已安排採檢。

▲▼0217新北疫情，新北市校園防疫措施。（圖／新北市政府提供）

▲0217新北市校園防疫措施。（圖／新北市政府提供）

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