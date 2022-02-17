▲嚇傻！龜殼花闖校園辦公室取暖，新北動保處：緊閉3孔避蛇入侵。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區瑞濱國小日前驚見學校辦公室內有蛇闖入，嚇得趕緊報案，動保處趕緊派人前往處理，經由動保員周姍俐落身手，很快就以蛇鋏將蛇隻移入蛇籠，讓報案的老師們終於能如釋負重。動保處表示，目前氣溫偏低，接近山區的學校、住家的民眾應做好居家防護，包含做好門窗、天花板孔、排水孔道3孔緊閉，以防蛇類入侵。

瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖表示，北海岸生態環境良好，常有民眾通報蛇侵入家門內，建議民眾可門內加裝彈簧紗門，使用可以進出後立即彈回關上的樣式，門口周遭環境也不要有大量雜物堆積，雜草也應定期修短，廚餘垃圾應使用加蓋容器，嚴防老鼠孳生，有些學校設有水塘生態池，常因蛙類吸引蛇類出沒，應注意生態池周遭環境，避免提供蛇類窩藏空間。

▲動保員演練蛇籠、蛇鋏的使用。

瑞濱國小學務主任陳湘媛表示，感謝瑞芳動物之家即刻派員前來處理，看著動保員三兩下就將這隻龜殼花移至蛇籠內，立馬解除師生們對此不速之客的恐懼。經獸醫師王嚴緖判斷，由於環境低溫，加上門窗、天花板孔隙、排水孔道未緊閉，蛇類會往室內移動取暖，所以才會有不速之客出現在教室內。

近期動保處協助近山區學校採購蛇籠蛇鋏，由動物之家派員到場指導學校人員使用蛇籠蛇鋏方法及捕蛇心得分享，平時師生有防蛇演練，真正遇到蛇隻，就不致舉足無措。另新北市各級學校可向動保處申請愛護動物生命教育課程，授課內容將包括蛇類介紹與蛇籠蛇鋏使用方法與實作演練，這是一門實用且有趣課程，讓學校師生們對蛇類的認識與應對能有更進一步的認知。

動保處長楊淑方表示，民眾住家或是學校遭遇蛇類入侵時請勿驚慌，一般蛇類多是遭遇危險才會主動攻擊人類，可以遠距離觀察蛇隻所在位置，即刻通報動保處專線電話：02-2959-6353或向市府1999通報，動保處將在第一時間立即派員處理。

▲當天捕獲的龜殼花屬出血性蛇類。

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