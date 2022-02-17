　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「世界母語日」多元閱讀體驗　新北市圖邀親子共讀學樂趣

▲「世界母語日」多元閱讀體驗 新北市圖邀親子共讀學樂趣。（圖／新北市立圖書館提供）

▲「世界母語日」推多元閱讀體驗，新北市圖邀親子共讀學母語。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

每年的2月21日為「世界母語日」，為推廣母語學習，新北市立圖書館特別規劃一系列母語閱讀活動，包括族語市集、不插電音樂會、原民物語打卡牆、親子台語音樂律動、台語繪本畫展、「閩南語流行音樂教父」音樂分享會、以及新住民媽媽家鄉故事分享等，將帶大、小朋友透過多元學習方式，一起共讀學母語。

響應「世界母語日」，新北市圖書館將於本周末起推出一系列母語閱讀活動，帶大家認識母語文化的多元風貌。2月19日將於總館登場的「初聲饗宴」世界母語日活動，包括原民音樂展演、族語市集、原民手作DIY、以及主題書展等，「不插電音樂會」邀請到榮獲「2020新北市原住民族語歌曲創作大賽總冠軍」的阿美族陳美芳，將演唱自創族語歌曲，並和大家分享族語創作歷程；族語市集將帶大小朋友原民手作學母語，同時讓大家認識原住民文化的豐富性及多元性；另外還有原民手作品特展、以及充滿原民風情的原民物語打卡牆；借書還可以參加原民好禮活動。

▲「世界母語日」多元閱讀體驗 新北市圖邀親子共讀學樂趣。（圖／新北市立圖書館提供）

▲瑞芳分館推出「新台語運動」，邀親子一起共讀繪本故事，一邊學台語。

瑞芳分館則推出「新台語運動」，2月21日、3月19日將舉辦「花膨鼠山谷」臺語繪本親子互動，將帶小朋友透過歌唱、遊戲、與音樂律動的方式，閱讀繪本學臺語，藉由有趣的閩南語聽說教唱。同時也將培育臺語小志工，讓小朋友們學習用臺語說故事，增加在日常生活中使用母語的機會。瑞芳分館「花膨鼠山谷」臺語繪本畫展將展出至3月底止。

另外，曾創作過《車站》、《春夏秋冬》、《感謝你的愛》、《想厝的心情》等許多膾炙人口歌曲的「閩南語流行音樂教父」臺灣著名音樂人林垂立，2月20日與3月12日將分別於總館與淡水分館和大家分享「平凡的人，不平凡的旋律人生」音樂講座，除了介紹流行本土語言歌曲的創作故事，現場並將彈唱他的代表作品，歡迎民眾到場聆聽有故事的歌聲。

新北市立圖書館王錦華館長表示，鼓勵家長多利用親子共讀的方式，帶孩子學習自己的母語，另外，12年國教課綱將新住民語納入母語課程，圖書館也透過新住民媽媽家鄉故事分享的方式，帶大家認識多元文化。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

【更多新聞】

辣妹潛水被拉開三角小褲褲　她嚇傻回頭一看「竟是教練」

基隆卸任議員首例！涉詐領889萬助理費　韓良圻遭起訴

基隆逆子！26歲啃老男失戀抓狂　咬斷父親左耳垂收押

基隆虎仔山「KEELUNG」地標19日熄燈　4月換裝全新視覺面貌亮相

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
3縣市大雨特報！強烈冷氣團「3天橫掃全台」　最冷10°C↓時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

藍營喊青年參政　台中楊大鋐開第一槍「投入西屯區市議員選戰」

新北深坑阿柔洋櫻花粉嫩綻放　單車族綠廊道追風漫遊景點

快訊／大林煉油廠廠區、包商都篩檢！　3315人檢驗結果出爐

嚇傻！龜殼花闖校園辦公室取暖　新北動保處：緊閉3孔避蛇入侵

「世界母語日」多元閱讀體驗　新北市圖邀親子共讀學樂趣

震撼！曾任國民黨屏東黨部代理主委林育先　跳糟民眾黨

台南3個案PCR陰性「移除案號」　砂石男居隔外出買魚湯仍罰20萬

美國在台協會孫曉雅處長首訪台南　黃偉哲盼促台美攜手合作

獲首爾美術祭金獎陳炳臣　畫作郵寄參展竟「消失」

網友指控「亂匡列」　台南市衛生局細說分明

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

藍營喊青年參政　台中楊大鋐開第一槍「投入西屯區市議員選戰」

新北深坑阿柔洋櫻花粉嫩綻放　單車族綠廊道追風漫遊景點

快訊／大林煉油廠廠區、包商都篩檢！　3315人檢驗結果出爐

嚇傻！龜殼花闖校園辦公室取暖　新北動保處：緊閉3孔避蛇入侵

「世界母語日」多元閱讀體驗　新北市圖邀親子共讀學樂趣

震撼！曾任國民黨屏東黨部代理主委林育先　跳糟民眾黨

台南3個案PCR陰性「移除案號」　砂石男居隔外出買魚湯仍罰20萬

美國在台協會孫曉雅處長首訪台南　黃偉哲盼促台美攜手合作

獲首爾美術祭金獎陳炳臣　畫作郵寄參展竟「消失」

網友指控「亂匡列」　台南市衛生局細說分明

「一眉」驚悚90度腳踝扭傷　戴維斯恐至少缺陣2週

湖人3個買斷目標「湯普森已被攔胡」　詹皇稱洛城達不到公鹿水準

G級雪乳戰神59萬粉絲團無預警消失！經營3年曝「被Bang掉原因」急哭了

想實現財富自由？找出可能上市的股票　賺錢機會就隨之而來！

胡偉良／為什麼有些人買了房子　卻寧可空著也不出租？

改名Meta祖克柏不只為救臉書　還有佈局元宇宙戰略思考

許瑋甯經紀人「33字解答」肚皮有喜傳聞！ 才嫁邱澤當2個月人妻

地方熱門新聞

女作業員肺結核連咳2個月　醫驚「下肺葉塌陷了」

日月潭發現2公尺長「水怪」　疑外來種寬鰭鰻

即／大林煉油廠全廠區篩檢！　3315人PCR結果出爐

丟包小橘貓進水溝　惡飼主下場慘了

正港愛台灣　醫師兒曝浪漫老爸做過的事

台南3個案排除惟砂石男居隔外出仍罰20萬

女騎士見左轉車煞不住　倒地滑行頭撞進車底

桃園新增1例個案　擴大採檢448人均陰性

「五星天后宮」違建強拆後死灰復燃

曾任國民黨屏東黨部代理主委林育先　跳糟民眾黨

桃園捕蜂捉蛇大隊　年接獲約9,000件通報案

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

桃園啟動產業缺工專案　助產業找人才

南消六大隊辦水源中繼及救災安全訓練

更多熱門

相關新聞

國3鶯歌段黑車撞護欄翻覆　白車閃不過追撞2傷

國3鶯歌段黑車撞護欄翻覆　白車閃不過追撞2傷

國道3號北向54公里鶯歌系統今（17）日凌晨1時許發生一起追撞事故，1輛黑色自小客車先擦撞內側護欄後翻覆，後方白色廂型車閃避不及追撞上去，黑車上2人受傷嚴重，白車駕駛輕傷，而黑車傷者中1人酒測值高達0.67毫克，尚在確認是否為駕駛，不排除酒駕可能。

快訊／北市房屋代銷確診「光新北就1傳5」　關係傳播圖曝光

快訊／北市房屋代銷確診「光新北就1傳5」　關係傳播圖曝光

快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

快訊／新北＋7「最小年僅4歲」　三重某幼兒園緊急停課

遭圍捕舉槍自戕　陳嫌最後身影曝

遭圍捕舉槍自戕　陳嫌最後身影曝

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

關鍵字：

新北圖書館母語日

讀者迴響

熱門新聞

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

快訊／莉婭道歉了！

快訊／謝和弦受夠莉婭「我們離婚」！

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

不知道滑水道維修 8歲童滑一半摔死

隋棠驚爆「又有第四胎」！

開心喊「我當阿祖了」　苦情媽卻被女兒打死

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

房屋代銷群聚擴大！8人吃飯唱歌確診

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面