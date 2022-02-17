「世界母語日」多元閱讀體驗　新北市圖邀親子共讀學樂趣

▲「世界母語日」推多元閱讀體驗，新北市圖邀親子共讀學母語。（圖／新北市立圖書館提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

每年的2月21日為「世界母語日」，為推廣母語學習，新北市立圖書館特別規劃一系列母語閱讀活動，包括族語市集、不插電音樂會、原民物語打卡牆、親子台語音樂律動、台語繪本畫展、「閩南語流行音樂教父」音樂分享會、以及新住民媽媽家鄉故事分享等，將帶大、小朋友透過多元學習方式，一起共讀學母語。

響應「世界母語日」，新北市圖書館將於本周末起推出一系列母語閱讀活動，帶大家認識母語文化的多元風貌。2月19日將於總館登場的「初聲饗宴」世界母語日活動，包括原民音樂展演、族語市集、原民手作DIY、以及主題書展等，「不插電音樂會」邀請到榮獲「2020新北市原住民族語歌曲創作大賽總冠軍」的阿美族陳美芳，將演唱自創族語歌曲，並和大家分享族語創作歷程；族語市集將帶大小朋友原民手作學母語，同時讓大家認識原住民文化的豐富性及多元性；另外還有原民手作品特展、以及充滿原民風情的原民物語打卡牆；借書還可以參加原民好禮活動。

▲瑞芳分館推出「新台語運動」，邀親子一起共讀繪本故事，一邊學台語。

瑞芳分館則推出「新台語運動」，2月21日、3月19日將舉辦「花膨鼠山谷」臺語繪本親子互動，將帶小朋友透過歌唱、遊戲、與音樂律動的方式，閱讀繪本學臺語，藉由有趣的閩南語聽說教唱。同時也將培育臺語小志工，讓小朋友們學習用臺語說故事，增加在日常生活中使用母語的機會。瑞芳分館「花膨鼠山谷」臺語繪本畫展將展出至3月底止。

另外，曾創作過《車站》、《春夏秋冬》、《感謝你的愛》、《想厝的心情》等許多膾炙人口歌曲的「閩南語流行音樂教父」臺灣著名音樂人林垂立，2月20日與3月12日將分別於總館與淡水分館和大家分享「平凡的人，不平凡的旋律人生」音樂講座，除了介紹流行本土語言歌曲的創作故事，現場並將彈唱他的代表作品，歡迎民眾到場聆聽有故事的歌聲。

新北市立圖書館王錦華館長表示，鼓勵家長多利用親子共讀的方式，帶孩子學習自己的母語，另外，12年國教課綱將新住民語納入母語課程，圖書館也透過新住民媽媽家鄉故事分享的方式，帶大家認識多元文化。詳細活動資訊請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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