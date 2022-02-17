竹縣議員陳栢維詐領助理費192萬餘元遭判刑3年6月定讞





▲新竹縣議員陳栢維詐領公費助理補助費遭判刑定讞。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳銘峯／台北報導

新竹縣議員陳栢維詐領公費助理補助費192萬餘元，遭檢方提起公訴，一審判刑3年半、二審改判6月，更一審又改判有期徒刑3年6月、並褫奪公權3年。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制，陳栢維近期內將入獄。

最高法院發布新聞指出，陳栢維為新竹縣議會第16、17屆議員，他2012年12月1日至2017年2月28日以離職公費助理向議會按月詐領補助費3萬元，總計詐得171萬元；又以陳姓男子名義，向議會按月詐領2萬5000元補助費，總計詐得21萬8,750元。合計他詐領助理費共192萬8,750元。檢方偵查終結後，提起公訴。

一審法院依照《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物罪」將他判刑3年6月、褫奪公權3年。但上訴二審後，改認定他僅犯「偽造文書罪」，輕判有期徒刑6月。案經撤銷發回，高院更一審又以「利用職務詐取財物罪」改判刑3年6月、褫奪公權3年。

陳栢維上訴最高法院，最高法院審理後，認為根據陳栢維在第一審審理時之自白，以及多名證人之證詞，再根據「新竹縣議員陳栢維議員公費助理名冊」、勞工保險加保申報表、「新竹縣議員陳陳栢維議員公費助理薪資清冊」等證據資料，陳栢維犯罪事實明確。因此最高法院認為更一審判決認事用法並無違誤，17日駁回上訴，並通知檢方啟動防逃機制。