台中市議員冉齡軒疑涉詐領助理費！　檢調多路搜索偵訊20餘人

▲台中市議員冉齡軒疑涉詐領助理費，遭檢調搜查。（圖／翻攝自臉書）

記者游瓊華／台中報導

台中市議員冉齡軒傳出疑似涉嫌詐領助理費！台中地檢署掌握相關情資後，16日清晨6時許率台中市調查處前往其住家，及其位在東勢及新社的服務處進行搜查，並將冉齡軒在內等20多人帶回台中市調查處，目前正在過濾帳冊及查扣的電腦等資料，以釐清相關案情。

冉齡軒為現任台中市第十四選區包括東勢區、石岡區、新社區、和平區等山城地區議員。目前因疑似涉及詐領助理費，遭檢調搜索約談，至於詳細涉案情形有待檢調進一步調查。