童仲彥將入獄！詐領市議員助理費5萬餘元判刑3年10月定讞

記者吳銘峯／台北報導

前台北市議員童仲彥將入獄！他被控利用親友名義詐領助理費12萬餘元，遭檢方依照「貪污罪」嫌提起公訴。一審將他重判7年6月，另判刑5月得易科罰金。二審改認定他僅詐領5萬餘元，輕判3年10月。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。

▲童仲彥詐領助理費案定讞，將發監執行。（圖／記者黃彥傑攝）

檢方起訴指出，童仲彥於2011年10月間以每個月3萬元的薪資，雇用搬家工人蔡博安擔任助理，並向台北市議會申請自聘公費助理補助費。但檢方查出，他實際上並未聘用蔡男，反而藉此詐取公費助理補助費12萬多元。此外，檢方也查出，童仲彥還在2012年3月至2013年4月間，將魏姓助理的妻子張姓女子登記為自費助理，但張女並未實際從事助理工作。檢方偵查終結後，依照《貪污治罪條例》「利用職務詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」等罪，提起公訴。

一審法院審理時，童仲彥矢口否認犯罪，辯稱蔡男確實曾認他的專職助理，完全依照正常程序聘用；另外魏氏夫妻都是他的助理，當時是因丈夫的工作量太大，才請魏妻來協助，由丈夫指派妻子工作。但法院根據其他助理供詞，認定童仲彥說謊，貪污部分重判7年6月、褫奪公權4年，另外偽造文書罪判刑5月，得易科罰金。

案經上訴，二審高等法院審理期間，童仲彥仍否認犯罪，維持一審的辯詞。童仲彥還說，他到處參加活動，蔡男確實都有到場參與，證明蔡男確實是他聘用的助理；而媒體詢問他對本案意見，童仲彥更強調「我不是貪污的人」。但高院傳訊童仲彥前妻李秀環以及其他助理，查出童仲彥當時向市議會報領薪資12萬3千餘元，雖他謊稱聘用蔡男擔任助理而被戳破謊言，但他確實另外以月薪18,000元聘請另名陳姓女助理達4個月；因此扣除實際助理費用後，高院認定他詐領51,842元。

高院對童仲彥也大施寬典，認為依照《貪污治罪條例》中規定犯罪所得不超過5萬元時可以減刑，但童仲彥不法所得剛好超過減刑金額，因此高院認為他情堪憫恕，依照刑法59條減刑，改判3年10月、褫奪公權2年。全案再上訴，最高法院16日駁回上訴定讞。