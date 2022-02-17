林安紜／納骨塔是投資好標的？假節稅真詐騙

刑事局日前破獲以投資納骨塔為名目之詐欺案件，經通知被害人前往警局製作筆錄後，發現其模式不外乎是，利用民眾想投資卻又資訊不足的弱點，誆騙民眾掏錢買一堆用不到的納骨塔位。

這類詐欺案件通常是由詐欺集團成員從隨機撥打電話開始，並依接電話民眾是否原本就持有投資用納骨塔位而有不同說詞。首先，如果民眾原本並無持有塔位，詐欺集團成員就宣稱塔位的稀少性，以後價格會愈來愈高，因為大家遲早都要用到，為免需要時被獅子大開口，應該先買起來備用，且應該要多買幾個，待日後價錢上漲時，即可出售獲利。

若接電話的民眾手上本來就有投資用的塔位，詐欺集團成員也不會放過再剝一次皮的機會。他們的說詞會是，公司有仲介買賣塔位的服務，因為有客人想買民眾手中的塔位，因此邀請民眾到公司參觀洽談，民眾一聽到有公司規模，便會卸下心防。到了公司，會有一個人出面表示他就是與民眾電話連繫的人，同時還會有一個人扮演電話中所說有意購買塔位者，這個人會表現出很想買的樣子，並且也當場提出為數不小的現款，比方10萬元，當作訂金，甚至當場也寫了契約，刻意使民眾感受到交易肯定會成交的歡樂氣氛。隨後，又會有一個公司的人出來談，好意提醒塔位交易金額龐大，稅金也不少，但是如果出售人捐塔位就可以抵稅，因此建議民眾先跟公司買一些便宜的塔位來捐，然後當場以複雜方式試算，並告訴民眾為了節稅，應該要先買多少塔位，金額是多少，通常這數字絕對會超過剛才我們提到買家支付的訂金，然後民眾就會把剛剛收到的訂金轉交給公司，再補足差額。

等公司收到款項後，雖然也會確實交付民眾相應的塔位憑證，但此時公司方面就會表示原來的買方不能進行交易了，理由可能是因為疫情資金無法從大陸過來、或是買方投資失利跑路了，但是民眾為了節稅向公司買受的塔位是不給退的。結果，民眾不但沒有獲利，還滿手賣不出去的納骨塔。

也許有人會覺得沒關係，至少手上還有納骨塔位，這次買賣不成，下次還有機會，多買的塔位下次還是可以抵稅。但應思考的是：民眾以這種管道買受的納骨塔位是合法的嗎？買來捐贈用的塔位真的就能用來節稅嗎？依筆者因承辦案件而函詢財政部賦稅署之經驗，依《所得稅法》第17條第1項第2款第2目之1、第17條之4及非現金捐贈認定標準之規定，個人捐贈塔位固然可以減免所得稅，但前提必須是其所捐贈之塔位是合法設置之骨灰（骸）存放設施。所謂合法設置之殯葬設施，則是指依《殯葬管理條例》第6條第1項規定，報請直轄市、縣（市）主管機關核准設置者。如果是未經核准、私自設置的殯葬設施，不但不能用來捐贈抵稅，其使用權利也無法受法律的保障。民眾買到的如果是這類未經主管機關核准設置的塔位，本質上就不是合法的投資客體，就算真的轉售出去，也可能會使自己遭受詐欺的嫌疑。

要如何知道塔位是否合法的呢？有鑑於殯葬資訊不透明會滋生糾紛之問題，為方便民眾取得相關資訊，政府架設了內政部全國殯葬資訊入口網，不論是業者、殯葬設施或生前契約，凡經主管機關核准者，都可以在該網站上查詢到。換句話說，如果是在該網站上查不到的業者、殯葬設施或生前契約，就不宜草率進行交易了。

殯葬設施之需用者，在購買前，宜先利用上揭網站查詢，以慎選合法立案並依規定成立管理費專戶之殯葬設施經營業者，同時確定業者提供之納骨塔，是經所在地直轄市、縣（市）政府公告啟用者，之後再進行交易。此外，因為納骨塔位是為存放骨灰（骸）之用，本質上並不適合作為投資標的，而且依照內政部的網站資料，目前市場是供過於求，如果民眾有接獲建議購買自用目的以外之納骨塔位時，應提高警覺，以免誤入詐騙陷阱。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁）

●林安紜，高檢署檢察官，台灣司法人權進步協會理事。以上言論不代表本公司立場。