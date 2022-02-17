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路不平害護校妹摔成重癱　桃園市府國賠2537萬確定

▲▼示意圖,憂鬱,傷心,哭泣,孤單,憂鬱症,躁鬱,排擠,霸凌,社會,欺負,身心,疲憊,害怕,恐懼,疾病（示意圖／123RF）

▲護校妹因為路不平摔車變成重度癱瘓，終身須專人照顧。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市22歲羅姓護校生，2018年間騎機車行經龍潭楊銅路，因路面一個高達6公分的突起，導致她摔車腦部重創，出現失語症、認知障礙，勞動力100％全喪失，終身得靠人照護。一審判決桃園市府需國賠2487萬餘元，二審加碼改判2537萬餘元。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴確定。

判決指出，羅姓女學生2018年11月21日下午4時46分許，騎乘重型機車行經龍潭區楊銅路某路段，結果因路面有存有高低落差（長約140公分、高6公分），導致羅女當場摔車。羅女因而受有四肢多處擦挫傷、頭部外傷併顱內血腫、肺炎併呼吸衰竭、交通性水腦症及全身四肢多處挫擦傷等嚴重傷害，治療後仍終身無工作能力，且無法自理生活而須專人照護，還被法院宣告為受監護之人。家屬不滿，認為負責維護市區道路之管理養護機關、桃園市政府養護工程處疏於管理，因此提出國家賠償訴訟，請求2587萬餘元。

一審法院審理時，桃園市府養工處拒絕賠償，辯稱羅女當時超速行駛，路面也畫有雙黃線禁止超車，但她仍未保持適當，距離試圖超車才發生事故；養工處更說，後面幾部機車都安全騎過，所以並非養工處疏失。另外養工處還說，若真認定養工處有疏失，羅女超速又在禁止超車路段違規，應該要自負9成過失責任。

但一審法院認定當時路面確實不平整，且未擺設警告注意標誌，容易造成用路人危險。此外，根據法院也勘驗行車紀錄器，認定羅女並未與前車發生碰撞，摔車前已經先煞車但仍左傾摔車，可見確實是因為路不平才摔車，養工處須負全責。一審判決養工處國賠2487萬餘元。

案件上訴，高等法院二審加碼改判國賠2587萬餘元。全案再上訴第三審，最高法院認為二審判決認事用法並無違誤，17日駁回上訴確定，桃園市府需國賠2587萬餘元。

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