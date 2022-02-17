「拍頭」打招呼...抓狂男將她推倒　6歲兒直擊：壓歲錢給媽驗傷　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名傅姓單親媽媽，日前到1間餐廳外帶餐點，一進門看到熟識的劉姓男子正在用餐，準備上前打招呼，要給劉男一個驚喜，竟徒手拍打劉男頭部，不料劉男突然遭到「襲擊」，一時氣憤起身將該女子推倒在地；傅女6歲兒站在門外目睹整起過程，霸氣的說，要拿出壓歲錢讓媽媽驗傷提告，討回公道。

▲傅姓女子進餐廳後看見熟識的劉男，上前出手拍他的頭，但劉男不領情，竟將她推倒在地，雙方發生口角。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

衝突發生在11日晚間8時許，當時傅姓女子進入一間餐廳準備購買餐點時，一進門見到熟識的劉姓男子正在和朋友用餐，傅女想要上前給他一個驚喜，便從後方用手拍打劉男頭部，不料劉男竟抓狂，站起來就將她推倒在地，事後傅女自行前往醫院驗傷提告，警方依規定受理本件傷害告訴。

劉男事後解釋，自己認識傅女有幾年時間，但並無太大交集，突然被人從後方就是一巴掌拍頭，當然會怒火中燒，但也只有推她一下，是她重心不穩才摔倒，並沒有重拳毆打她；只是她理直氣壯的樣子，還不斷說自己就是這樣開玩笑和朋友打招呼，讓他很不高興，不過劉男也說，絕不會和她道歉，要告大家來告。

傅女表示，因為對方有權勢，自己也只能默默離開，但門外的6歲兒全程目睹事件發生，質疑媽媽為何被欺負不報警處理，媽媽則說：「報警驗傷要花很多錢」，沒想到兒子竟說他有壓歲錢，他可以出錢去驗傷；傅女聽到兒子的話讓她十分感動，決定不姑息暴力，前往醫院驗傷提告傷害，希望能討回公道。

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