北市確診女Ct值僅14　曾赴竹北超商「停留5分鐘」匡列2人



▲台北市一名確診者曾在發病前到過竹北某超商。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

中央疫情指揮中心17日公布台北市確診案19882，為50多歲女性，打過2劑BNT疫苗，Ct值14，2月15日發病，症狀為喉嚨痛、噁心、發燒、全身倦怠，於2月16日採檢確診。她曾於發病日前3天的2月12日至新竹縣竹北市，地點為環北路一家超商，衛生局獲報立即疫調，同步通知環保局及商家進行環境消毒，初步匡列2人自我健康監測並安排公費採檢PCR。

▲竹縣衛生局同步通知環保局及商家進行環境消毒，初步匡列2人自我健康監測並安排公費採檢PCR。

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新竹縣府隨後也公布案19882在縣內的公共足跡史：

2月12日下午13:57至14:02至全家便利超商竹北新溪店(新竹縣竹北市環北路5段398號)，停留約5分鐘，有戴口罩。

衛生局呼籲，若民眾曾出入相關場所請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等不適症狀，請儘速佩戴醫用口罩就醫，並通報新竹縣防疫專線03-5511287，不得搭乘大眾運輸。

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