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強力稽查休閒娛樂場所　台東縣府籲業者至少接種二劑疫苗

▲台東縣府前往娛樂場所進行聯合稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府前往娛樂場所進行聯合稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

新冠疫情瞬息萬變，台東縣政府財經處日前會同臺東縣警察局、衛生局、消防局、環保局及建設處，針對縣內高接觸風險之相關休閒娛樂場所進行夜間聯合稽查，嚴防休閒娛樂場所造成傳播風險及破口，稽查結果並無從業人員未依防疫管理措施指引接種疫苗之情事。

台東縣府重申並呼籲相關休閒娛樂場所工作人員、從業人員皆應接種 COVID-19疫苗2劑且滿14天，復業及新進人員於首次服務前，應同時提供自費3日內抗原快篩(含家用快篩)或PCR檢驗陰性證明。近日縣府將持續進行相關場域嚴格實施防疫稽查工作，對未遵守防疫規定等違法行為將嚴格查處，並請業者務必落實中央防疫管理措施指引。

台東縣政府表示，由於目前疫情仍未結束，業者及民眾依舊不能掉以輕心，須隨時提高警覺。中央流行疫情指揮中心為強化休閒娛樂場所防疫管理措施，包含舞廳、舞場等12大場所，無論是工作人員或前往消費的民眾都應接種疫苗2劑且滿14天，才能提供服務外，民眾前往消費時，須配合出示完整接種疫苗2劑且滿14天紀錄才能進場，請民眾務必配合，也請業者落實查核，使顧客安心消費，同時保護員工健康安全。

中央針對相關場所防疫管理措施指引已有公告修正，台東縣府提醒業者千萬不能輕忽，應盡速要求從業人員施打2劑疫苗，若後續查獲從業人員違規，將依相關規定裁處。

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