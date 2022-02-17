台東出現確診者足跡　緊急啟動桂田專案篩檢並清消

▲台東縣府緊急消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣16日出現確診者足跡，衛生局傍晚接獲1名30多歲女性電話，指其16日中午到台東後，下午才被通知列為外縣市確診個案(案19816)的接觸者，因為中午即感到身體不適，具有警覺性也立即通報衛生局，經確認後即安排防疫專車至醫院進行PCR採檢，檢測結果為陽性反應，已進入醫院觀察。

台東縣衛生局目前除匡列密切接觸者有15人並列為居家隔離，並請台東市桂田飯店、天野餐廳等店家緊急暫停營業進行清消，17日也立即啟動專案快篩作業，衛生局人員進駐桂田酒店外，針對16日房客與飯店工作人員約500人執行快篩作業，希望能防堵擴散，也呼籲民眾勿恐慌，若與確診個案有足跡重疊，請減少外出活動，並進行自我健康監測，若出現症狀，請戴口罩盡速至指定社區採檢院所急診就醫評估。

台東縣政府表示，個案為一北部民眾，昨日搭乘飛機約11點抵達到台東，隨後搭乘計程車至桂田飯店，短暫停留後再搭計程車到天野餐廳用餐(有感頭暈不舒服，所以該民眾獨自吃飯)，用餐完畢再搭乘計程車回桂田，接獲北市衛生單位通知須居家隔離，傍晚即電洽衛生局，衛生局立刻派防疫專車送該民眾至醫院進行PCR採檢後確診。

▲台東縣府緊急消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）

衛生局已初步匡列15位接觸者並列為居家隔離，同時徹夜清查等相關場所監視器畫面等確定足跡無虞。另住宿飯店及用餐餐廳16日夜間已進行內部清潔消毒，今天也先行停業，由縣府相關防疫清潔消毒大隊配合於周邊環境同步進行清潔消毒作業。同時，衛生局也於今日上午9點起在桂田酒店外啟動設置篩檢站，執行快篩作業，對象為昨日入住房客與飯店工作人員約500人，希望能防堵擴散。



台東縣政府指出，此案相關案號等詳細資訊須待中央流行疫情指揮中心發布，縣府也積極嚴密監控，將隨疫調滾動調整持續匡列，同時呼籲民眾，面對變種病毒時須提高警覺，但不需要恐慌，也提醒民眾如曾於相同時段出入相關場所，有足跡重疊，務必進行自我健康監測，如出現症狀，請儘速就醫。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人否有類似症狀。

▲台東縣府緊急消毒。（圖／記者楊漢聲翻攝）