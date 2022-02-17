台東縣府啟動弱勢省電計畫　4月底前可提補助申請

▲台東縣府啟動弱勢省電計畫。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府為提升弱勢族群生活品質及舒適度，針對台東縣內社福團體及弱勢家戶提出總經費100萬元的「弱勢省電計畫」，4月底前提出申請，期能帶動向善的力量及推動節電公益性，落實關懷弱勢節能減碳之目的，期許達到SDGs指標7.1，在2030年以前，確保所有人都可取得負擔的起、可靠及現代的能源服務。

台東縣長饒慶鈴表示，台東縣政府於3年前簽署了10年內預定達成7項聯合國永續發展SDGs指標，宣示將針對17項SDGs實施全面性施政檢討，納入聯合國永續發展目標元素，以符合世界各國永續發展倡議。

此項「弱勢省電計畫」為關懷台東縣內弱勢族群，將與縣府社會處、當地村里長以及在地弱勢關懷團體共同評估縣內社福團體及弱勢家庭，進行節能訪視及輔導，調查用電狀況、盤點耗能設備以及用電習慣之調查，提出用電行為的改善、建議，並且針對冷氣及冰箱使用超過10年以上、及經常照明使用區域優先汰換，教導其正確使用。

財經處指出，總補助經費計100萬元，以社福團體及弱勢家戶為主要族群，補助內容為汰換老舊燈具、電冰箱及冷氣機，協助改善補助對象每月之電費支出。補助內容包含社福團體補助經費50萬元、弱勢家戶補助經費50萬元，社福團體補助內容為提供2分之1之燈具汰換費用、額定總冷氣能力每0.1瓩補助新台幣250元(每台冷氣以9.3 瓩為限，每台補助金額最高為新台幣23,250元)、電冰箱容量每公升補助新台幣10元(每台電冰箱以800公升為限，每台申請總額度不得超過新台幣8,000元)，每案補助上限為新台幣伍萬元。

另外，弱勢家戶補助內容為提供2分之1之燈具汰換費用(每具補助新台幣800元為上限)、額定總冷氣能力每0.1 瓩補助新台幣250元(每台冷氣以4 瓩為限，每台補助金額最高為新台幣10,000元)、電冰箱容量每公升補助新台幣10元(每台電冰箱以800公升為限，每台申請總額度不得超過新台幣8,000元)，每案補助上限新台幣一萬元。其中，無風管空氣調節機及電冰箱需完成廢機回收作業，並提交拆解處理證明文件。

「弱勢省電計畫」補助時間自公告日起至4月30日止，歡迎符合資格民眾、團體踴躍申請；如補助款用罄，縣府得公告終止補助與提前截止申請補助期間。