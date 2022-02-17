日本重開國門！第6波疫情高峰已過　今公布「邊境解封」新動向

▲日本疫情已經出現緩慢下滑趨勢。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本疫情持續蔓延，先前單日新增確診數更是一舉飆破10萬例，不過有專家指出，第6波疫情的高峰已經在2月上旬出現，也就是說疫情將開始逐漸緩和。而日本當局也在考慮解封邊境限制，首相岸田文雄17日晚間將會召開記者會，公布邊境政策的新動向。

根據TBS NEWS、《朝日新聞網》報導，厚生勞動省的新冠肺炎顧問委員會長脇田隆字16日在專家會議後的記者會上表示，日本近一週的新增確診數字為上週同期的「0.9倍」，也就是說已經有開始緩慢減少的傾向。他說，專家們一致認為，2月上旬已經突破第6波疫情的高峰，接下來將逐漸緩和。

▲日本當局預計3月起逐步放寬邊境防疫限制。（圖／路透）



日本政府預計3月起就要逐步解禁邊境防疫政策，目前仍為鎖國狀態的日本是G7會員國中，邊境政策最為嚴格的國家，而強硬的制度也招致經濟業界與在野黨的批評。日本至今尚未開放外國人新申請入國，但自3月起，只要符合一定條件，當局擬開放到訪目的非觀光的外國人入境，預計1天可開放3500人至5000人。

另一方面，原本為7天的隔離期最短也將縮短至3天。日本首相岸田文雄17日晚間將會召開記者會，針對邊境防疫政策的新方向進行說明。

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