南韓大選3月展開！《韓聯社》分析李尹「十大政見」　他欲遷總統府

▲李在明、尹錫悅在十大政見承諾中，顯示其在防疫、國防、經濟層面上各自不同的見解與立場。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於3月9日舉行第20屆總統大選，其中代表共同民主黨（執政黨）參選的李在明、代表國民力量（最大在野黨）參選的尹錫悅在民調上呈現「兩強相爭」的局勢，尹在支持度上略勝李。13日登記參選後，兩人發表十大政見，反映出其在新冠防疫、國防外交的態度，尹錫悅更表示當選後將會遷移總統辦公室。

根據《韓聯社》，從共同民主黨、國民力量所提交的「十大政見」可以反映出時代精神，而其首要義務便是做好新冠防疫工作，以及針對一般民眾、中小企業與商家所提出的防疫賠償損失。至於在政治領域中，李在明主張修憲，將現今總統5年一任的制度修改為可以4年連任；尹錫悅則認為青瓦台（總統府）職權凌駕中央政府各部處，表示當選後將重組青瓦台，並將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門。

▲李在明承諾，當選總統後將努力達成貿易出口額1兆美元的目標。圖為釜山港。（圖／達志影像）

＊國家經濟政策

李在明在經濟政見中承諾，將透過產業革命創新，達成「貿易出口額1兆美元、國民所得5萬美元」的目標，在任期內達成每年支付全體國民100萬韓元（約新台幣2萬3千元）的普遍基本所得、從2023年起每年支付19至29歲青年100韓元的目標，同時針對數位、能源轉換與分配、基礎建設等制定相關政策。

另外，李在明還提倡制定「就業者權利保障基本法」，做為縮短勞動時間的方針。

尹錫悅則承諾，將藉由放寬各種規定來達到活絡企業投資的目的，透過規範工作時數、柔化薪資體制，整頓合理的勞資關係，透過勞動改革創造出釋放更多優秀工作機會的基礎；同時尹重申，以民間主導釋出工作機會的方式帶動企業成長，放寬針對新創產業、中小企業、中堅企業的各種規範，加強支援產業研究開發。

至於在國內不動產政策上，李在明承諾供給具多種型態「基本住宅」140萬戶；尹錫悅則承諾，以首爾與首都圈為中心，透過活絡民間都更開發、改建，供給250萬戶新蓋住宅。

▲南韓不動產政策與住房供給，成為兩黨總統參選人攻防焦點。（圖／達志影像）

＊國防安保與外交政策

李在明重申將繼承文在寅政府「韓半島和平進程」，以智能強軍、國家利益為中心等實用外交政策，以追求韓半島（朝鮮半島）無核化、和平體制為目標，同時將韓美同盟發展為從單純的軍事安保同盟、跨越至經濟貿易交流的全面性同盟關係，並透過有條件的鬆綁對北韓（朝鮮）制裁，達成韓半島無核化。

至於尹錫悅，則對北韓採取更為強硬的態度，表示北韓需達成「完全、且可受檢驗的無核化」，以此追求韓半島穩定的和平與安全，承諾一旦確定達成半島無核化，將簽署和平協定。另外，考慮在板門店或是美國華府設立「南北韓、美國聯絡事務所」，成為3方平時用來溝通的聯絡管道，以韓美合作為基礎致力重啟無核化談判。

＊新冠防疫補償措施

李、尹兩人雖然皆喊出「克服新冠危機」，聚焦如何補助在防疫政策中損失慘重的中小企業或自營業者，但兩人方向卻大有不同。

李在明強調，將針對在疫情中受害的自營業者進行全面性的支援，調整其債務結構、針對信用評鑑度低的業者實施「信用大赦免」；尹錫悅則表示，透過「新冠緊急救助計畫」，以因配合防疫政策損失慘重的中小企業、自營業者為中心，將「正當且穩固的損失補償」設為優先目標。

至於在防疫政策上，李在明表示將致力於穩定取得疫苗、治療藥物、擴充公共醫院，同時支援國產疫苗與治療藥物的研發，在疫苗與藥物開發上掌握主權；尹錫悅則表示，一旦當選總統，將立刻成立直屬總統的新冠緊急救助特別本部，啟動相關機制。

▼南韓青瓦台。（圖／CFP）

▲尹錫悅承諾，一旦確定當選，會在總統任期開始前，將總統辦公室從青瓦台遷移至光化門。（圖／達志影像）

＊政府權力結構組成與總統任期之修憲

目前南韓總統為5年一任，之後不得連任，李在明拋出被政治圈視為「黑洞」的修憲議題，表示贊成修憲，將總統任期改為4年一任、任期結束後可以連任。

尹錫悅則認為，如今南韓青瓦台（總統府）體制根本是過去王朝時代宮廷的縮小版，青瓦台各部處的權力凌駕中央政府，導致權威意識、工作效率不佳等問題。他承諾一旦當選，將針對包括總統室在內的政府組織進行改組，為了重塑「與民溝通」的形象，計畫將總統辦公室等從青瓦台遷移至光化門旁的首爾中央政府廳舍。

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