手腳上銬軟禁「37歲精障兒」4個月釀死！狠心父辯：怕他出門鬧事

▲死者遭家人軟禁4個月，期間只能睡在走廊地板的藍色塑膠墊上，最終病逝。（圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市一名患有精神障礙的37歲男子因為遭到父母手腳上銬，軟禁長達4個月，最終衰弱死亡，死亡時體重甚至只剩50公斤。警方依監禁嫌疑逮捕死者的父母與妹妹，為了調查3人是否具有刑事責任能力，將自17日起進行為期4個月的精神鑑定。

根據《日本放送協會》報導，死亡的男性17年前還是大學生時，就因為經常破壞他人物品，或是發出巨大聲響，遭人舉報。家人求助區公所後，被建議就醫接受精神科醫生診斷，但一家人卻不肯接受，從此後便將男子關在家中。2021年5月，死者被路人通報沒有穿衣服就出門，警方前往確認後，連絡區公所，因為看見男子形跡可疑，因此也曾建議家人帶他就醫。

沒想到此後男子70歲的父親橫山直樹、65歲的母親橫山順子以及36歲的妹妹橫山奈奈子並未帶他去就醫，反而正式開始將其軟禁在家中。根據調查，男子的手腳長期被用手銬以及繩索固定，被關在自家的2樓。同年8月，他不慎從2樓跌落，導致頭部受到重擊，此後便臥床不起。

男子臥病在床後只能攝取流質食物，身體逐漸衰弱，且因為長期只能睡在鋪在地板的塑膠墊上，因此產生褥瘡並引發感染症，2021年9月不治身亡，死亡時體重僅剩50公斤。

警方接獲通報後，將涉嫌監禁的3名親屬逮捕。面對調查，死者父親橫山直樹僅表示，「如果放他出去會造成別人困擾」，但堅決否認犯行，而死者的母親與妹妹同樣也否認監禁一事。橫濱地檢川崎支部認為，應該調查3人是否具有刑事責任能力，因此將自17日起對其進行為期4個月的精神鑑定，而鑑定結果最終將影響檢方是否可以起訴3人。

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