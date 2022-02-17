日本17地區「防疫管制」延長至3／6！　沖繩等5縣如期解禁

▲日本將延長17個地區的蔓延防止重點措施至3月6日。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本目前共有36個地區實施蔓延防止重點措施，其中有21個地區的解禁期限為2月20日，然而有鑑於部分地區疫情尚未緩和，因此當局預計將其中16個地區的蔓延防止措施延長至3月6日，另外原定於2月27日解禁的和歌山也同樣延長至3月6日。首相岸田文雄17日晚間將會舉行記者會說明相關方針，並於18日召開對策本部會議正式拍板定案。

根據《日本放送協會》報導，日本首相岸田文雄17日晚間與厚生勞動大臣後藤茂之、新冠對策擔當大臣山際大志郎等內閣進行商討，並討論是否放寬封鎖限制。最終擬定延長原定於2月20日解禁的關西3縣、北海道以及福岡等16個地區的蔓延防止重點措施至3月6日。

▲疫情因為駐日美軍一度失控的沖繩將於20日解禁。（圖／路透）



另外，原定於2月27日解禁的和歌山也將同樣延長至3月6日。由於感染情況有所緩和，因此目前處於蔓延防止重點措施的沖繩、山形、島根、山口以及大分等5個縣則將於2月20日準時解除封鎖。

首相岸田文雄17日晚間7時將會在官邸召開記者會，對外說明此次防疫政策。日本當局也會在18日召集專家舉辦基本對策方針分科會，並召開對策本部會議，正式拍板。

日本目前共有36個都道府縣處於蔓延防止重點措施，扣除將於20日正式解禁的沖繩等5縣，將會有31個地區持續至3月6日才能解禁。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》