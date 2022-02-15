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南投台21線春節湧20萬車次　區間測速抓到397件！最高飆141公里

▲南投省道台21線區間測速設備在春節連假期間，偵測到最高時速141公里的超速違規車輛（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投省道台21線區間測速設備在春節連假期間，偵測到最高時速141公里的超速違規車輛（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣省道台21線區間測速執法設備在1月底已啟用，待3個月宣導期過後，預計將於4月25日正式啟用執法；南投縣警局指出，春節連假期間行經該執法設備且時速逾80公里的超速車輛計397件、違規率約0.2%，最高者甚至達141公里，且有7成來自外縣市，縣警局針對超過時速100公里的車主均以書函通知，提醒遵守速限行駛、維護用路人行車安全。

縣警局表示，台21線區間測速設備已於去年10月19日經財團法人台灣商品檢測驗證中心檢測、取得經濟部標準檢驗局核發檢定合格證書，並於今年1月12日送資安檢驗、同月22日通過檢測均合格，經南投縣議會決議，訂定正式上路執法前的3個月為宣導期。

▲南投警方於台21線區間測速上路執法前，共勸導超速行駛397件。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局統計，1月31日至2月6日七天連假期間，行經該執法設備車流量總計19萬8435車次，時速80km以上超速車輛397件，其中更有16輛時速超過100km，最高時速為141公里，違規時段則以上午7至9時最多、9至11時次之。

▲南投警方於台21線區間測速上路執法前，共勸導超速行駛397件。（圖／記者高堂堯翻攝）

縣警局強調，選擇台21線51K至54K優先設置區間測速的科技執法設備，理由即為該路段為通往著名的日月潭風景區、往來埔里鎮至魚池鄉間的主要聯外道路，其路型多彎道及長下坡，經統計自106至109年共發生7起超速失控翻車及自撞護欄的A1類死亡事故，A2類受傷事故亦發生163件，為南投縣易肇事路段。

縣警局表示，3個月宣導期間仍持續以執法設備監測該路段車流與車速，時速超過100KM/H以上，均以書函通知車主，亦提醒民眾超速危險駕車易造成本人及其他用路人安全威脅，區間平均速率執法及測速照相違規取締目的在維護生命財產安全，請依道路速限行駛。

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